Rissa al termine del primo tempo, partita sospesa tra Vigor Liberty San Paolo e Martina Franca

Bagarre e partita sospesa, ieri pomeriggio, tra la Vigor Liberty San Paolo Bari e il Martina Franca, a seguito di una rissa scoppiata al termine del primo tempo nel campo 'Sante Diomede' situato quartiere alla periferia del capoluogo. L'incontro era valevole per il Girone A del campionato di Promozione pugliese. Non è ancora del tutto chiara la dinamica dell'accaduto: al momento del rientro negli spogliatoi per l'intervallo, sul punteggio di 1 a 0 per i martinesi, alcune persone avrebbero scavalcato la recinzione assalendo i calciatori ospiti. Secondo altre testimonianze, invece, da un atleta tarantino sarebbe partito un pugno all'indirizzo di un avversario del San Paolo, con conseguente rissa sedata dalle Forze dell'Ordine. Il match non è più ripreso dopo l'intervallo: il giudice sportivo deciderà nei prossimi il risultato a tavolino.

La partita si disputava a porte chiuse per la mancanza di autorizzazioni "da parte del Comune" per aprire la tribuna del campo 'Sante Diomede' come spiegato ieri, nel corso di una nota, dalla consigliera comunale d'opposizione Irma Melini. Quest'ultima aveva aggiunto che "Palazzo di Città, proprietario del campo sportivo, non ha mai provveduto a riunire la Commissione di pubblico spettacolo per rendere ufficialmente agibili gli spalti“.