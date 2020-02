Atteso da vent'anni, torna il treno diretto Bari-Napoli: da marzo un Intercity collegherà le due città

Partirà a marzo il servizio ferroviario che collegherà in maniera diretta Bari a Napoli: lo ha annunciato ieri il ministro dei Trasporti, Paola De Micheli, in città per partecipare all'inaugurazione del prolungamento della pista dell'aeroporto di Palese.

De Micheli ha sostanzialmente confermato quanto annunciato da Trenitalia a dicembre scorso. Il collegamento sarà garantito con un Intercity che coprirà il percorso in circa tre ore e mezza con due coppie di treni giornalieri (in attesa dell'alta capacità che dovrebbe coprire lo stesso tragitto in due ore). Si tratta in realtà del 'ritorno' di un servizio presente in passato, ma ormai soppresso da circa vent'anni. Attualmente tra Bari e Napoli non ci sono servizi diretti: per raggiungere il capoluogo campano è necessario fermarsi a Caserta e possono essere necessarie sino a 7 ore di viaggio.