Week-end del 5 e 6 maggio 2018: gli eventi da non perdere a Bari e provincia

Questo fine settimana sarà all'insegna della festa della gastronomia con birra artigianale, prelibatezze gastronomiche, musica, eventi e fuochi d'artificio: sul lungomare Di Crollalanza, all'ombra della grande ruota panoramica, il Villaggio del Gusto 2018 dove poter gustare panzerotti, focaccia barese ed altamurana, sgagliozze e popizze e panini. La città di Bari rende omaggio al suo Santo Patrono, San Nicola con un corteo storico, un'occasione di festa dai toni spettacolari: artisti di strada, attività per i più piccoli, esposizioni e musica riporteranno il pubblico ai festeggiamenti che, secondo la tradizione, accompagnarono l’arrivo a Bari delle spoglie di San Nicola nel 1087. Non mancheranno i concerti, le mostre e le visite gratuite nei musei, castelli e aree archeologiche grazie all'iniziativa "Domenica al Museo".

"Il Villaggio del Gusto 2018", birra artigianale, prelibatezze gastronomiche, musica, eventi e fuochi d'artificio

Una festa della gastronomia locale e della birra artigianale “made in Puglia” con l'obiettivo di recuperare e valorizzare la vocazione del territorio di Bari nel rapporto tra cibo tradizionale semplice, naturale e genuino. Ci saranno prodotti tipici come panzerotti, focaccia barese ed altamurana, sgagliozze e popizze, ma anche panini con arrosti di carni podoliche allevate in Puglia, chips fritte di Polignano a Mare e Galatina, panini con la prochetta di Grumo Appula, panini gourmet farciti con salumi e formaggi artigianali locali e nazionali, dolci di Noci e Bari, liquirizia del Gargano, taralli di Trani fatti a mano ed i panini di mare.

“Bianca di Puglia”, l’evento dedicato ai vini bianchi regionali

La V edizione sarà dedicata ai vitigni tradizionali pugliesi, espressione di salvaguardia e valorizzazione del territorio, in completamento con i vitigni impiantati, quale processo di sperimentazione, adattabilità e integrazione.

Biagio Antonacci al Palaflorio

La nuova tournée di Biagio Antonacci che prende il nome dal suo ultimo album di inediti uscito su etichetta Iris distribuito da Sony Music. Infatti, sono già andati esauriti i biglietti per la quarta data di Bari.

Corteo Storico di San Nicola 2018

Il Corteo Storico rievoca l’epica impresa dei 62 marinai artefici della Traslazione delle reliquie del Santo, da Myra a Bari. L’omaggio raggiunge quest’anno le famiglie, i figli, le mogli, e le donne che compongono la nostra società. Nicola è il Santo che porta speranza, nutre, salva, ricompone e ricostruisce: l’eterno femminino che trascende il sesso della persona e richiama quei connotati sacri di amore totale e di spinta all’elevazione.

Vince Abbracciante al teatro Forma di Bari con "Sincretico"

Il giovane fisarmonicista e compositore ostunese, classe 1983, sabato 5 maggio si esibisce per la prima volta a Bari, al teatro Forma con Sincretico, nuovo progetto discografico, affiancato da un parterre di professionisti come Nando Di Modugno, Giorgio Vendola e dal quartetto d'archi composto da Marcello De Francesco e Luisiana Lorusso, Leo Gadaleta e Giovanni Astorino.

Domenica al Museo

Ingresso gratuito nei musei, aree archeologiche e castelli di Bari e provinciache accoglieranno liberamente cittadini e turisti per una giornata dedicata alla scoperta del patrimonio culturale nazionale.

Visita guidata per Bari e il sottosuolo

Itinerario di “Bari ed il suo Sottosuolo” alla scoperta della Bari Romana, Bizantina e Normanna per conoscere la storia delle origini della nostra Bari.

A Toys Orchestra e Go Dugong live all'Eremo Club di Molfetta con il nuovo album Lub Dub

Un doppio concerto illuminerà la scena dell’Eremo Club sabato prossimo, 5 maggio. Due live in una notte che avranno come protagonista una delle migliori rock band di questi anni, A TOYS ORCHESTRA all’indomani della pubblicazione del nuovo album “Lub Dub”, e GO DUGONG, alias Giulio Fonseca, producer e musicista piacentino di base a Milano, cultore e ricercatore di suoni “globali” che arriva all’Eremo per presentare il nuovo sorprendente lavoro discografico “Curaro” in una veste live con band a supporto, formata da Enrico Crippa al basso e Camillo Crippa alla batteria.

Al Porto di Bari la mostra "Biomi dal Mondo. La Biodiversità un tesoro da tutelare"

Sono esposti acquari e terrari in cui vengono ricostruiti biotopi naturali, terrestri ed acquatici (marini e d'acqua dolce), per consentire al visitatore di avere una esatta percezione dei diversi "sistemi biologici", della ricchezza e varietà delle forme viventi e dei delicati equilibri che si instaurano tra le differenti specie animali e vegetali del globo terracqueo.

La mostra sottolinea pure l'importanza che può assumere ogni singolo atto di tutela e di miglioramento rivolto alla difesa del patrimonio naturalistico del mondo intero.

Al Castello Carlo V di Monopoli in mostra le opere del pittore Joan Mirò

Joan Mirò grande e famoso rappresentante del surrealismo in Spagna. L'evento promosso dal Comune di Monopoli è organizzato dalla Società Sistema Museo. La mostra è caratterrizzata da 90 grafiche dell'artista appartenenti a 4 serie complete.