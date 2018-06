Elezioni 2018, risultati Senato: chi ha vinto nel collegio uninominale Monopoli Brindisi

Il Collegio uninominale Puglia 4 per il Senato comprende i Comuni baresi di Adelfia, Alberobello, Casamassima, Castellana Grotte, Cellamare, Conversano, Gioia del Colle, Locorotondo, Mola di Bari, Monopoli, Noci, Polignano a Mare, Putignano, Rutigliano e, per la provincia di Brindisi, oltre al capoluogo, anche Carovigno, Ceglie Messapica, Cisternino, Fasano, Ostuni, San Vito dei Normanni. Ad avere la meglio è la ricercatrice Pasqua L'Abbate per il Movimento Cinque Stelle, che supera il consigliere regionale Fabiano Amati (Pd), rappresentante per la coalizione di centrosinistra, e Tommaso Scatigna, esponente di Forza Italia e sindaco di Locorotondo.

L'IDENTIKIT DEGLI ELETTI: CHI E' PATTY L'ABBATE