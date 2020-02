Bari, una scoperta affascinante tra i maestosi palazzi dell’elegante quartiere murattiano e le vie della città nuova

Capoluogo della regione, Bari è una delle città più importanti affacciate sul Mediterraneo, grazie alla funzione strategica del porto, dell’aeroporto e della Fiera del Levante.

Il mare e i pescherecci, le chiese e i palazzi eleganti di Bari, il capoluogo della Puglia ha mille volti da scoprire. Oggi facciamo un salto nell’ottocentesca Bari murattiana verso la Bari nuova.

Il Borgo Murattiano, che comprende il Castello Federiciano e Corso Vittorio Emanuele II, segna una sorte di confine tra Bari vecchia e Bari nuova. Il suo nome e la sua realizzazione si devono a Gioacchino Murat, generale francese successore di Napoleone Boanaparte. L’urbanizzazione, attenta all’ottimizzazione degli spazi cittadini, si sviluppa in una maglia ortogonale e tra le vie della città sembra rivivere la brillantezza artistica e culturale della “belle époque”.

Bari nuova è caratterizzata da un centro scintillante, piena di vetrine, show rooms, una zona dedicata allo shopping più esclusivo. Palazzo Mincuzzi in via Sparano è diventato un luogo simbolo di Bari nuova intesa come città commerciale.

Bari nuova è una città ottocentesca, caratterizzata da costruzioni private e palazzi importanti come l’ateneo ora diventato sede dell’università, scarseggiano le costruzioni ecclesiastiche, molto spazio invece è stato dato a teatri, i più importanti sono il teatro Piccinini (1840-1850), il teatro Petruzzelli (1898-1903) ed il teatro Margherita (1912-1914), uno dei teatri più belli e suggestivi che affaccia sul mare.

Bari nuova è ricca e possiede una storia articolata che ha contribuito a donarle un cospicuo patrimonio culturale, si ricordano principalmente la grande Basilica o la Cattedrale di San Sabino, i due stadi il San Nicola e lo stadio “della Vittoria”.

(Fonte ViaggiareinPuglia e Puglia.com)