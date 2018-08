Il Bari calcio riparte da De Laurentiis, il nuovo presidente atteso oggi in città

Il futuro del Bari calcio è con Aurelio De Laurentiis. La decisione di assegnare il titolo sportivo alla SSC Bari costituita dal produttore cinematografico e patron del Napoli, annunciata ieri sera dal sindaco Decaro, ha messo in fibrillazione i tifosi, che ora attendono di conoscere nel dettaglio quali saranno i piani del nuovo presidente per il club biancorosso, che dovrà ripartire dalla serie D.

"L'ho scelto per competenza, passione e solidità economica", ha detto ieri il primo cittadino spiegando la sua scelta. E a illustrare il progetto con cui De Laurentiis l'ha spuntata su altri big come Lotito e Preziosi, pure in corsa per l'assegnazione del titolo sportivo, sarà oggi lo stesso neo patron biancorosso. De Laurentiis, infatti, è atteso oggi a mezzogiorno a Bari per una conferenza stampa.

Nel corso dell'incontro di ieri, Decaro ha ringraziato anche gli altri proponenti che si erano fatti avanti per il Bari, come il presidente di Lazio e Salernitana, Claudio Lotito, ma anche la cordata barese composta da otto imprenditori locali che avevano costituito la 'SS Bari 1908'.