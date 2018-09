Bari-Sancataldese, le probabili formazioni: ballottaggio D'Ignazio-Nannini a sinistra

Entusiasmo misto a curiosità per la prima partita in casa del Bari targato De Laurentiis. La squadra di mister Cornacchini domani pomeriggio affronterà la Sancataldese nella partita valida per la seconda giornata del Girone I di Serie D.

Entrambe le formazioni hanno vinto all'esordio: per il Bari un rotondo successo sul campo del Messina, mentre per la formazione allenata da Peppe Mascara vittoria 3-2 sulla Cittanovese. Le due squadre non si sono mai affrontate in passato, sarà dunque una sfida inedita in cui Cornacchini e i suoi - pur consapevoli della propria forza - dovranno fare i conti con la voglia di fare bella figura dei siciliani, arrivati al 12° posto nello scorso campionato di Serie D e ansiosi di migliorare i propri risultati. I galletti potranno finalmente ricevere l'abbraccio del proprio pubblico: si prevede un numero di circa 10mila spettatori. L'incontro potrà essere visto anche da chi vive lontano da Bari in virtù del raggiungimento dell'accordo tra la SSC Bari e DAZN per la trasmissione degli incontri sulla piattaforma streaming attiva da questa stagione.

Qui Bari

Cornacchini dovrebbe confermare la formazione vista a Messina ad eccezione di D'Ignazio, apparso in difficoltà alla prima uscita. Al posto dell'ex Napoli potrebbe partire titolare Nannini. Di Cesare insidia Cacioli per far coppia con Mattera, mentre è sicuro del posto Aloisi. In mediana si dovrebbe rivedere il terzetto composto da Bolzoni, Hamlili e Langella. Nessuna novità neanche in attacco dove sono confermatissimi Floriano, Simeri e Neglia, con Pozzebon e Bollino pronti a dare il proprio apporto a gara in corso.

Qui Sancataldese

Mascara, che non avrà a disposizione Longo squalificato per tre giornate dovrebbe riproporre il 4-3-3 visto alla prima uscita contro la Cittanovese. Davanti al portiere Franza agirà la linea difensiva composta da Florio, Di Marco, Miano e Maimone. In mediana dovrebbero rivedersi Condorelli, Costanzo e Di Stefano e Condorelli, mentre i tre attaccanti saranno Ficarrotta, Bruno e Lo Giudice.

Le probabili formazioni di Bari-Sancataldese

BARI (4-3-3) - Marfella; Aloisi, Cacioli, Mattera, D'Ignazio; Bolzoni, Hamlili, Langella; Floriano, Simeri, Neglia. All.: Cornacchini

SANCATALDESE (4-3-3) - Franza; Florio, Di Marco, Miano, Maimone; Condorelli, Di Stefano, Costanzo; Ficarrotta, Bruno, Lo Giudice. All.: Mascara