Palagiustizia, in via Nazariantz si smantella la tendopoli

Via le tende dal parcheggio sterrato dal Palagiustizia. La Protezione civile è intervenuta questa mattina per smantellare le tre tensostrutture - due da 75 mq e una da 200 mq - allestite lo scorso 26 maggio come soluzione di emergenza per celebrare le udienze di rinvio dei processi penali, in seguito alla dichiarazione di inagibilità del palazzo di via Nazariantz.

Tra numerosi disagi - dalla presenza di animali e insetti agli allagamenti in seguito alle ultime piogge - la tendopoli è stata utilizzata fino allo scorso 22 giugno. Il 25 giugno un decreto legge del Governo ha disposto la sospensione dell'attività penale ordinaria, con il conseguente stop alle udienze, fatta eccezione di quelle urgenti, riguardanti misure cautelari, sequestri e processi con imputati detenuti in carcere o ai domiciliari.