Lavatrice in bagno? Ecco come nasconderla e avere una soluzione di design

La lavatrice sempre in vista fa strizzare un po' l'occhio. Malgrado il design di questi elettrodomestici nel corso degli anni sia migliorato, non si può dire che possa considerarsi un elemento d’arredo. Nonostante la sua importanza che assicura capi puliti e disinfettati in poco tempo, non tutti sono disposti ad averla in bella mostra nel proprio bagno.

Grande e ingombrante, può rovinare l’estetica della stanza, tuttavia ci sono delle soluzioni che ti permettono di nascondere la lavatrice per un ambiente di design.

Sfruttare il mobile lavabo

Adatta se hai poco spazio, questa soluzione permette di sfruttare gli attacchi dell’acqua del lavandino e guadagnare spazio. Il mobile lavabo è una delle opzioni più utilizzate, ma è importante che oltre allo spazio per la lavatrice a incasso, si trovi all’interno del mobile anche quello per ospitare i prodotti per il bagno.

Una soluzione semplice e pratica: la tenda

Se non hai voglia di acquistare mobili e nello stesso tempo ami lo stile essenziale e rustico, la soluzione per nascondere la lavatrice è utilizzare una tenda da abbinare al colore delle pareti o dei mobili. Se preferisci l’arredo nordico puoi scegliere anche una tenda a rullo, facile da montare e con un ingombro ridotto, l’importante è che sia in tinta con gli arredi del bagno.

Organizzare l’armadio su misura

Se hai deciso di ristrutturare il bagno e vuoi un arredo unico, gli armadi su misura sono perfetti, soprattutto se all’interno celano la lavatrice. Basta che abbiano attacchi per l’acqua, prese per la corrente e la profondità necessaria per ospitare l'elettrodomestico e il gioco è fatto. Inoltre questo mobile ti permetterà di conservare in ordine la biancheria o i prodotti per il bagno.

Come sfruttare le nicchie del bagno

I bagni possono avere delle nicchie, che il più delle volte rimangono spazi inutilizzati, e se venissero sfruttati per nascondere la lavatrice? Se le dimensioni lo permettono puoi inserirla proprio all’interno di una nicchia e decidere di lasciarla a vista o coprirla con una tenda.

L’utilità del muro divisorio

Una opzione economica per nascondere la lavatrice è quella di posizionarla dietro un muro. Se non è presente, puoi costruirlo contattando un esperto che ne creerà uno dell’altezza e della larghezza giusta. Se il bagno è piccolo, puoi utilizzare il muro per installare mensole e ripiani su cui posizionare tutto l’occorrente del bagno.

L’alternativa della porta scorrevole

Se la tenda ti sembra una soluzione troppo semplice e il muro troppo impegnativo, l’alternativa è una parete scorrevole da montare su un’apposita guida. Per avere una piccola lavanderia funzionale anche in un bagno piccolo, sopra la lavatrice puoi montare delle mensole o un mobiletto in cui conservare detersivi o biancheria che verranno nascosti dalla stessa parete scorrevole.

