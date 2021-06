Pulire le tende da sole: quali prodotti usare per non rovinarle

Per mantenere le tende da sole funzionanti e sempre in buono stato, occorre effettuare una manutenzione ed una pulizia regolare seguendo alcuni accorgimenti. Alcune informazioni interessanti

Schermano e proteggono dal sole, dallo smog e dalle intemperie, terrazzi, balconi, finestre e giardini delle nostre case: sono le tende da sole. Pratiche ed estetiche sono un importante elemento decorativo delle nostre abitazioni ma per poterle mantenere in buono stato, occorre fare una pulizia periodica perchè esposte al logorio del sole, del vento e dell'inquinamento atmosferico soprattutto in una città molto trafficata come quella di Bari.

Come pulire le tende da sole

Lavare le tende da sole almeno una volta l’anno, con i prodotti giusti ci permette di farle durare nel tempo e averle sempre belle come nuove.

Ecco qualche consiglio per pulirle in modo corretto.

La prima cosa da fare è togliere la polvere dalle tende, soprattutto se sono rimaste aperte nel corso dell’inverno. La scopa di saggina è la soluzione perfetta perché riuscirà a rimuovere anche le foglie cadute dagli alberi o i petali dei fiori. Per realizzare un lavoro perfetto è meglio avere una scopa non troppo grande, ma con il manico lungo, in grado di raggiungere anche i punti più difficili.

dalle tende, soprattutto se sono rimaste aperte nel corso dell’inverno. La è la soluzione perfetta perché riuscirà a rimuovere anche le foglie cadute dagli alberi o i petali dei fiori. Per realizzare un lavoro perfetto è meglio avere una scopa non troppo grande, ma con il manico lungo, in grado di raggiungere anche i punti più difficili. Una volta tolti tutti i residui accumulati nel corso dell’inverno, dobbiamo procedere con il l avaggio . Se volete un’ alternativa naturale , potete mettere all’interno della bacinella d’acqua il sapone di Marsiglia , perfetto per sgrassare, o il bicarbonato , ideale per rimuovere le macchie a fondo. Se invece volete usare un prodotto specifico , è meglio consultare il rivenditore e farvi consigliare la marca giusta per il vostro tipo di tenda.

. Se volete un’ , potete mettere all’interno della il , perfetto per sgrassare, o il , ideale per rimuovere le macchie a fondo. Se invece volete usare un , è meglio consultare il rivenditore e farvi consigliare la marca giusta per il vostro tipo di tenda. Per lavare e raggiungere tutti i punti della tenda è bene munirvi di spazzolone . Una volta immerso nella soluzione preparata, potete strofinarlo direttamente sulla tenda, insistendo maggiormente sulle zone più sporche . Per pulire l’ intelaiatura è meglio usare una spazzola a setole morbide , così da evitare di graffiare la struttura.

. Una volta immerso nella soluzione preparata, potete strofinarlo direttamente sulla tenda, insistendo maggiormente sulle . Per pulire l’ è meglio usare una , così da evitare di graffiare la struttura. Se la tenda è particolarmente sporca è meglio lasciar agire il detergente per alcuni minuti. Trascorso il tempo non vi resta che risciacquarlo . Se la tenda è in giardino potete usare il tubo dell’acqua e in pochi minuti i residui di sapone saranno rimossi. Nel caso in cui vi trovate in un condominio prendete uno spazzolone pulito e immergetelo in una bacinella solo con l’acqua.

per alcuni minuti. Trascorso il tempo non vi resta che . Se la tenda è in giardino potete usare il e in pochi minuti i residui di sapone saranno rimossi. Nel caso in cui vi trovate in un condominio prendete uno e immergetelo in una bacinella solo con l’acqua. A questo punto la tenda sarà pulita e sciacquata alla perfezione. Per asciugarla, non vi resta che lasciare la tenda aperta e aspettare che il sole l’asciughi naturalmente.

Dove acquistare a Bari le tende da sole

Gregorio Tende da Sole Viale Concilio Vaticano II, 106, Bari

Dimensione Casa Strada S. Giorgio Martire, 9D Bari

Centro Tende Arquati 900, Strada Statale Km. 7, Bari

Leroy Merlin Bari Strada Santa Caterina, 17/E, Bari - Via Noicattaro, 2, Casamassima

I prodotti più venduti online per la pulizia delle tende da sole

Scopri le migliori tende da sole presenti sul mercato