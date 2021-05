Cambio di stagione: consigli per un armadio ordinato e pulito

Come fare il cambio di stagione? Come pulire e ordinare l'armadio? Qualche consiglio utile per un cambio furbo e veloce

C'è chi si riduce all'ultimo momento, chi ne approfitta delle prime giornate soleggiate e chi addirittura lo ignora completamente: prima o poi tutti faremo i conti con il cambio di stagione del nostro armadio.

Chi non ha la possbilitità di avere in casa una cabina armadio da sogno o un armadio tanto capiente da poter tenere tutte le robe in ordine e a portata di mano è costretto ad organizzarsi per il cambio stagionale delle robe da indossare. Il cambio di stagione diventa quasi d'obblogo per noi che viviamo in Puglia dove improvvisamente si passa dal fresco e umido delle giornate primaverili all'improvviso caldo dell'estate che spesso ci coglie impreparati. Di seguito troverete dei consigli preziosi per realizzare in tempo utile un cambio armadio furbo e veloce e adeguarlo alla stagione appena arrivata.

Consigli utili

Alla base di tutto occorre una buona organizzazione che parte dalla pulizia. Teniamo a portatta di mano quello che indossiamo più spesso e nelle zone più in alto ciò che servirà con meno frequenza.

Alcuni di noi tendono a conservare capi che ci rimandano ad eventi e ricordi piacevoli del passato. Questo non aiuta a fare ordine, anzi complicherà l' organizzazione, per cui occorre eliminare il superfluo. Per farlo bisogna porsi tre importanti domande e rispondere con molta franchezza: "Mi sta ancora bene?","L'ho indossato l'anno scorso?", "Mi piace ancora?"

Se la risposta è si" per tutte e tre le domande, allora potete riporre quel capo nell'armadio. Non sarà ficile rinunciare perchè in testa risuonerà quella insidiosa frase "ci sono affezionato!" ma tenete duro si può sopravvivere lo stesso, magari donando quei capi, tanto amati ma ormai non più adatti a noi, ad altre persone e vedrete che starete molto meglio.

Per conservare bene gli abiti della stagione passata occorre lavarli e riporli nelle scatole apposite, così saranno già in ordine per prossimo cambio stagione.

Per pulire bene il vostro armadio occorre liberarlo completamente e tenerlo pulito bene in tutti i suoi scomparti. Disporre poi gli abiti in base alla tipologia ad esempio gli abiti sportivi, eleganti, casual, in questo modo sarà più facile trovare quello di cui avrete bisogno e decidere in breve tempo come vestirvi.

Altra cosa non meno importante è la profumazione del guardaroba: che bella sensazione di pulito e di ordine si avverte in un armadio profumato! In commercio esistono tante profumazioni per armadi come quelle alla lavanda, al sandalo, alla vaniglia oppure per chi ama il fai da te è possibile realizzare sacchetti di cotone profumati fiori di lavanda e di foglie di alloro che tengono lontane le termiti.

Non vi resta che affrontate con lo spirito giusto questa giornata di cambio stagione ascoltando della buona music, lavorando divertendovi e non avendo fretta. Tutto risulterà più facile.