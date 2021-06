Sacchetti di gel di silice: a cosa servono e come riutilizzarli

"Le bustine di gel di silice, a cosa servono?" A molti di noi sarà sicuramente capitato di trovarle e ogni volta la stessa domanda. E quindi per chi non avesse approfondito la ricerca sulla loro funzione oggi vi spieghiamo brevemente di cosa si stratta.

Quelle bustine che contengono palline bianche e che vengono infilate nelle scatole di scarpe, di contenitori, di vassoi di cibo e che finiscono puntualmente dentro la spazzatura dopo qualche minuto, non sonoaltro che gel di silice, un prodotto disidratante che ha la funzione di assorbire l'umidità all'interno degli imballaggi. Si rivela quindi molto utile utilizzarlo nel trasporto di medicinali, integratori, apparecchiature mediche ed elettroniche, vestiti, giochi, elettrodomestici.

Per questo motivo, anzichè buttarle, queste palline possono essere riutilizzate all'interno delle nostre case per deumidificare l'ambiente.

Risultano utili anche in giardino per tenere umide le radici delle piante: è consigliabile quindi utilizzarle nei periodi di vacanza quando non si è in casa.

Possono essere lasciate anche dentro le scatole di scarpe o dentro gli armadi per mantenere al minimo l'umidità.

Se posizionate sui davanzali dei balconi impediscono la formazione di muffa. Allo stesso modo, per evitare muffa e cattivi odori, possono essere inseriti dentro le valigie, dentro scarpe, borse e cappotti.