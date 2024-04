"Lunghe code per il rinnovo delle esenzioni Asl, caos in via Fani"

Cittadini accalcati nella sede Asl di via Fani per il rinnovo delle esenzioni. E' la segnalazione di un cittadino, in merito alla situazione che si sarebbe venuta a creare questo pomeriggio negli uffici nei pressi della stazione. Una circostanza simile a quella già registrata alcuni giorni fa, anche in altre sedi del distretto.

In quell'occasione, la Asl aveva reso noto di aver potenziato il servizio, con un calendario di aperture dedicate, con giornate e fasce orarie che si può consultare sul portale aziendale al seguente link https://bit.ly/3xiYOkx.

"E’ stata, inoltre, inserita una ulteriore modalità organizzativa - aveva reso noto ancora la Asl - che consente ai cittadini di lasciare la propria istanza agli sportellisti con un proprio numero di telefono in modo tale che gli operatori possano lavorare le pratiche in back office senza generare inutili attese. A tal proposito si ricorda ai cittadini che è possibile verificare se la propria esenzione è stata rinnovata automaticamente sul portale Puglia Salute https://bit.ly/3TKVkip, si consiglia di rispettare gli orari di apertura e di acceso agli sportelli, considerando le diverse giornate messe a disposizione, di prediligere la modalità on line che permette di rinnovare le esenzioni in pochi minuti. Tutte le informazioni si possono reperire consultando il portale della Salute nella pagina dedicata https://www.sanita.puglia.it/web/pugliasalute/esenzioneredditov".