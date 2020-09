Si moltiplicano le segnalazioni, in città, di giostrine danneggiate nei giardinetti pubblici. L'ultima, in ordine di tempo, riguarda il giardino Mater Ecclesiae di Poggiofranco dove ignoti hanno sfondato un ponticello dove i bambini si arrampicano per entrare nella struttura gioco.

Nei giorni scorsi altri episodi analighi sono stati registrati nel 'parchetto' di largo 2 Giugno e in altre aree per i bambini nella città di Bari.