Libertà, rifiuti fuori dai cassonetti e marciapiedi sporchi: "Come si può vivere in questo schifo?"

Dai rifiuti lasciati abbandonati fuori dai cassonetti, alle immancabili (purtroppo) cacche sui marciapiedi. Una situazione che non conosce soluzione, al quartiere Libertà, come dimostrano le continue segnalazioni dei residenti, sempre più esasperati. Una delle zone più critiche resta quella dell'ex Manifattura: "Come si può vivere in questo schifo con l'emergenza Covid?", dicono i residenti. I marciapiedi costantemente sporchi costringono i pedoni a una continua 'corsa a ostacoli', senza contare le difficoltà che può incontrare, ad esempio, una mamma con il passeggino o un dasibile in carrozzina.