"Un angio-risonanza magnetica al collo? Al Policlinico prima data nel 2026"

"Penso che ormai siamo ad un punto di non ritorno". Comincia così lo sfogo di una cittadina, che a BariToday riferisce le difficoltà incontrate nel prenotare un esame specialistico in ospedale. "Oggi - racconta la donna - chiamo il Cup del Policlinico di Bari per prenotare un'angiografia RM vasi del collo... non è un esame che si fa di frequente, giusto in casi dove si sospetta qualcosa di importante". La donna racconta quindi, dopo l'attesa telefonica, di aver parlato con un operatore: "Leggo la richiesta e già tentenna, dicendomi: vediamo signora, i tempi sono lunghi. Controlla e mi dice: signora... 2026". "Ora - prosegue la cittadina - faccio una riflessione: se le liste sono piene, i tempi sono lunghi, come mai nella stessa azienda ospedaliera se chiedo visita intramoenia o totalmente a pagamento anche nello stesso giorno si spalancano le porte?". Di qui l'appello al presidente della Regione Michele Emiliano, nella speranza che il messaggio arrivi "alla sua attenzione": "E' mai possibile che ormai la sanità non è più pubblica, ma privata? E noi poveri pensionati è possibile che dobbiamo rinunciare anche ai vari controlli medici?".