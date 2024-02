'Cenerentola', commedia brillante: testo e regia Tiziana Schiavarelli

TEATRO ANGIOINO – MOLA di Bari XXIII STAGIONE di PROSA 2023/24 La Compagnia Teatro d'Oggi, per la XXIII Stagione di Prosa del Teatro Angioino di Mola di Bari 2023/24, con la direzione artistica di Francesco Capotorto, presenta: sabato 24 febbraio 2024 h.21 la Compagnia OMA in “ Cenerentola” testo e regia Tiziana Schiavarelli Con Francesca Balducci, Valeria Ciocchetti,Mara Dentamaro, Cesare De Palma, Antonello D’Onghia, Rino Di Bartolo, Graziana Fiorese, Antonia Lubinati, Mina Marconi, Francesca Rinella, Paolo Trerotoli. Una commedia esilarante, una rivisitazione in chiave comica della favola di Cenerentola in cui ai personaggi classici, la matrigna, le sorellastre, il re, il principe, si affiancano nuove figure come la fatina stralunata, il giullare-maggiordomo dai mille tic, l'energica Zia Adelina. E ancora Monsier Ginò, il sarto delle dive e una strepitosa regina. Il tutto condito da caratterizzazioni all'insegna della baresità di tutti i personaggi. Sipario h.21. Info e prenotazioni, c/o botteghino del teatro Angioino in via Silvio Pellico n.7 in Mola di Bari, tel.0804713061 ; whatsapp 3496061378.

