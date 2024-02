Carnevale a Bari Vecchia con "Il Funerale di Zii Rocche e la Sagra del Calzone"

Bari vecchia si prepara a festeggiare il Carnevale. Si terrà sabato 10 febbraio il tradizionale 'funerale di Zii Rocche', accompagnato dal corteo in maschera. A seguire, la “Sagra del Calzone” con gruppi musicali e canti accompagneranno la serata durante la distribuzione del buonissimo calzone e della tradizionale focaccia barese. Da piazza CATTEDRALE partirà una visita guidata MASCHERATA CON LA BANNE DE LE CHIACUNE per le strade e vicoli di Bari vecchia durante la quale sarà narrata la storia del nostro carnevale. Si giungerà poi in via San Marco dove si potrà vedere la camera ardente in cui sarà collocato e si piangerà ''ZII ROCCHE''.

Coloro ce parteciperanno alla visita guidata degusteranno una bella fetta di CALZONE DI CIPOLLA e UN BUON BICCHIERE DI VINO .La partenza è prevista alle ore 18,30 da piazza CATTEDRALE , per prenotazioni ACLI DALFINO TEL 080 5210355