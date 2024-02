A Bari c’è un cocktail bar che è anche un tempio dell’Hip hop

Bari ospita un locale davvero particolare, in cui poter riscoprire l’hip hop delle origini in tutte le sue sfaccettature. Non solo cocktail, dunque. Qui è possibile apprezzare il senso delle discipline che compongono questa cultura: beatbox, writing, braking e così via. Già solo dall’allestimento interno, i clienti sono avvolti da una spirale temporale che li conduce negli anni Novanta. Si tratta del Wild & Free aperto nel 2019 da Davide Carnimeo (28 anni). Il nome deriva dal titolo del famoso brano di Snoop Dogg e Wizz Khalifa. La canzone trasmette quel senso di libertà che si conserva solo rimanendo selvaggi.

Cosa offre il locale: l’identità del Wild & Free

Oltre agli alcolici e alle bevande più comuni, i clienti possono apprezzare una grande varietà di cocktail speciali, che prendono il nome dalle figure chiave del mondo hip hop. Il piatto forte della casa non può che essere intitolato a Snoop Dogg: un mix di rum, infuso alla canapa, lime cordial, midori e sciroppo di zucchero. A questo si aggiunge il Wild & Free con whysky, infuso di tè nero affumicato, cardamomo e birra Ipa.

I cocktail da bere nel locale Hip Hop

Tra gli altri cocktail da provare ci sono il Tupac (bitter, infuso di tè Marco Polo, liquore al mandarino e gin); il Notorious (tequila al mango, sciroppo al peperoncino, succo di ananas); e l’Eminem (gin, sciroppo frutti rossi, rabarbaro, vino rosso). L'offerta del locale si caratterizza per la realizzazione di bevande a base di sciroppi fatti in casa e per l’utilizzo della canapa legale.

Un’altra tipicità è quella del cocktail free, variante che si basa sullo stato emotivo di ognuno. Basterà descrivere al bartender il proprio umore per ricevere una bevanda personalizzata, che si differenzierà per gli ingredienti utilizzati e per la tonalità. Il costo di tutti i cocktail va dai 7,50 ai 10€. Dentro al locale, inoltre, sono esposti degli oggetti in vendita: dai sottobicchieri a mo’ di vinile, passando per le maglie in stile americano ed i portachiavi dalle forme più strane, finendo con gli immancabili dischi musicali.

Solo Hip hop old school

Il cocktail bar è grande cinquanta metri quadrati ed ospita circa venticinque posti a sedere. All’esterno è presente una piccola area utilizzata sia in estate che nei mesi più freddi. Sulle pareti interne sono visibili dei suggestivi graffiti pensati per omaggiare l’hip hop, quello vero. Del resto, come specificato a CiboToday dal titolare, le nuove forme del rap - una delle colonne portanti di questa cultura - si allontanano molto dalle origini, anzi non hanno nulla a che fare con esse.

“Si pensi alla trap odierna” ci racconta Davide Carnimeo “che spesso nei testi fa riferimento in modo sbagliato ad argomenti scottanti. L’hip hop ‘vecchio stile’, invece, parlava delle stesse tematiche in una chiave diversa, mirata a far uscire i giovani da determinati contesti. Insomma, fungeva da centro di aggregazione. Il Wild & Free nasce proprio da questo concetto”.

Uno spazio di interazione sociale a Bari

Non a caso, fin dall’inizio il locale barese ha dato spazio alle attività di specifiche associazioni impegnate per diffondere la cultura hip hop nella sua forma originaria. In quest’ottica, gli eventi di musica dal vivo sono accuratissimi. Basti pensare che durante la serata di apertura si esibì uno dei mostri sacri del rap old school italiano, Bassi Maestro. Il Wild & Free non vuole essere solo un punto di riferimento per tutti coloro che amano questo mondo, ma si pone l’obiettivo di garantire convivialità a quanti cercano uno spazio di interazione sociale.