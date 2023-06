Nel 2018 Luca Lacalamita, nativo della bella Trani e cresciuto nei pressi del forno del nonno, è tornato in Puglia. Lo ha fatto dopo una traiettoria lunga 15 anni, che l’ha portato in alcune delle cucine più blasonate del mondo a crescere come pasticcere — o pastry chef, come si dice dei cuochi che nell’alta seguono la linea di dessert e lievitati — non levandogli però la voglia di rientrare. Per fare anche qui qualcosa di bello e (molto) buono, che ha preso la forma di una bottega-laboratorio dedicata a pane e dessert. Ecco com’è andata.

Chi è Luca Lacalamita

Quando Lacalamita ti dice che ha 38 anni, un po’ viene da dubitare. Come abbia fatto a mettere in fila passaggi da Gordon Ramsey, Massimo Bottura, Albert Adrià e Carlo Cracco, lo sa davvero solo lui.

In ultimo, si è costruito una carriera dentro la mitica Enoteca Pinchiorri, ristorante tristellato di Firenze e roccaforte della grande gastronomia italiana, dove è stato per anni capo pasticcere e dove, nel 2018 è stato riconosciuto Migliore Pastry Chef dal Gambero Rosso. “La vita personale — più che le logiche professionali — ci ha messo il suo”, racconta, “a un certo punto per me è stato necessario tornare verso casa e costruire a Trani un piccolo sogno insieme a Maria Teresa, mia moglie”.

Com’è Lula, il forno con dessert

Il nuovo progetto, al via nel 2019, lo battezza con le prime sillabe di nome e cognome; un buon augurio per una creatura, che, pur in una regione di solida tradizione cerealicola, da queste parti non si era mai vista. La sua è bottega autenticamente artigianale, “dove iniziamo a impastare alle 4 e siamo pronti con tutta la linea alle 7.30”, dedicata a pane e dessert.

Da un lato un prodotto agricolo, con grandi pezzature (soprattutto pagnotte da un paio di kg) e grani tassativamente pugliesi, “da aziende del Tavoliere, Gargano e Rutigliano”, e dall’altro preparazioni che sono il frutto delle competenze accumulate in anni di alta cucina. C’è il Rosone di Trani, con tre tipi di farine e il motivo circolare della facciata della cattedrale impresso con uno stencil, e ci sono monoporzioni esteticamente impeccabili, al posto del canonico repertorio di pasticceria secca pugliese e dei mignon, che da Lula non si trovano.

Ci sono invece, in un po’ tutte le stagioni, i lievitati delle feste. Colombe e panettoni apprezzatissimi che viaggiano per l’Italia o da consumare al tavolo sociale. Che è collocato In una sala apposita dal design contemporaneo, con alle pareti gli schizzi dei “progetti da mangiare” dello stesso pasticcere.

Il pane di Lula Il pane al cioccolato di Lula Il pane con pomodori informati, origano e basilico di Lula Il pane con zucca, mais e finocchietto selvatico di Lula Il pane di Lula La focaccia con panzanella ai tre pomodori di Lula

I prodotti di Luca Lacalamita da Lula

“La mia dichiarazione di amore al territorio la faccio restando fermo sul tempo e sullo spazio”, dice Lacalamita. “Cioè ancorandomi alla stagionalità più stretta, e quindi cambiando ingredienti e materie prime di settimana in settimana. Tutto arriva dalla regione, il grano come gli altri ingredienti”.

Un principio assodato in alta gastronomia, ma meno nella pasticceria tradizionale, dove i clienti, a volte, si aspettano crostate di fragole tutto l’anno. “Io invece, ho aperto proponendo una tartelletta di frutta e verdura. Ne ho fatte assaggiare tante, e alla fine il pubblico ha capito cosa aspettarsi”.

I dolci di Lula Gli sfogliati di Lula La monoporzione Sottobosco di cioccolato di Lula Lula, tartellette e monoporzioni Monoporzioni assortite di Lula Monoporzioni Green di Lula Tartellette con frutta fresca di Lula

Quanto si spende Lula

La tradizione, invece, compare in una veste diversa, come nelle monoporzioni a base di cartellate, che cambiano ogni anno ma dove di norma il dolcetto fritto e imbevuto nel vincotto diventa base croccante per una stratificazione di mousse.

I dessert costano tra i 4,50 e i 7 € al pezzo e cambiano a ritmo sostenuto: tra le ricette più recenti, ad esempio, c’è la Green, con mousse al tè verde matcha, fragoline di bosco lucane, cremoso e biscotto al pistacchio (pugliese, naturalmente). Per il pane si spendono dai 6€ al kg del “Cugino di campagna” — quello classico di semola del Tavoliere e Senatore Cappelli — agli 11€ del pane di segale e i 15€ di quello, golosissimo, al cioccolato.

E se è vero che Lula è una pasticceria che vuole essere molto altro, anche il brunch è un buon momento per scoprirla, con focacce farcite e, appunto, pasticceria salata. Il maritozzo? È buonissimo anche con la parmigiana di melanzane.