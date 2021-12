1902 - 2022 MARGHERITA PUSTERLA: UNA STORIA DI IERI, RISCRIVE IL DOMANI

Metamorfosi di un progetto.



Evento Conclusivo del Progetto

“FARINELLA OPEN LAB”



Lunedì 27 dicembre

ore 19:15

Ex Macello di Putignano



Il Consorzio I MAKE, insieme a Officina Chiodo Fisso e in partnership con ÒB Studio e Compagnia Eleina D, sono felici di invitarvi all’evento conclusivo di “Farinella Open Lab”, il percorso partecipato di progettazione e costruzione di un’opera artistica dedicata al territorio e alle tradizioni di Putignano.



L’evento sarà l’occasione per mostrare quanto realizzato dai partecipanti al laboratorio aperto, e soprattutto per svelarne le evoluzioni. Durante le ricerche storiche e iconografiche affrontate per il laboratorio, sono emersi fatti storici rilevanti accaduti a Putignano più di un secolo fa, che hanno affascinato organizzatori, docenti e partecipanti tanto da far evolvere l’idea iniziale del laboratorio in qualcosa di più grande.



Partendo con il laboratorio di ecodesign, il percorso è diventato un’osservazione su corsi e ricorsi storici, sul passato e sul futuro dei nostri territori.



Riflessioni che hanno reso necessario allargare la già fitta rete di collaborazioni intorno al progetto a molte altre figure del territorio esperte in varie discipline, dalla storia locale alla cartapesta, dalla danza fino all’ambito sacro, con l'ambizione di creare una nuova tradizione che venga accolta come propria da tutta la cittadinanza.