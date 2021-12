Prezzo non disponibile

Le associazioni ROAD RUNNERS, QUELLI DELLA PINETA, CIRCOLO ACLI DALFINO comunicano che lunedi 6 dicembre avrà luogo la 28" edizione della fiaccolata NICOLAIANA: "Ritorniamo ad onorare il nostro SANTO PATRONO".

In virtù dell'attuale emergenza COVID 19, in base alle normative vigenti, La fiaccolata avra' il seguente programma:

Partenza dai 3 punti della città: CUS BARI (QUELLI DELLA PINETA) PARCO 2 GIUGNO (ROAD RUNNERS) PARROCCHIA SAN FRANCESCO RIONE JAPIGIA (CON M.FANELLI ACLI ) all'alba ore 05,20. I 3 gruppi si ricongiungeranno dinanzi al teatro Margherita, dove ad attenderli ci sarà il gonfalone del pellegrino di Bari. n sicurezza si atraverserà la muraglia sino a Largo Vito Maurogiovanni dove Padre Giovanni Distante insiema al sindaco attenderà il corteo per un momento di preghiera.

Le prenotazioni per partecipare alla fiaccolata e per ricevere le torce sono da effettuare presso le associazioni sopra indicate .