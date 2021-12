Il Capodanno 2022 al Nicolaus hotel di Bari

31 dicembre 2021 Gran Gala' di San Silvestro (Info e prenotazioni al 3509742205)

L'eleganza e la qualità del THE NICOLAUS HOTEL a Bari ti aspettano anche questo 31 dicembre



Potrai scegliere tra varie formule... Cenone di Gala, formula Privè, Veglione danzante a cui potrai abbinare un comodo Pernottamento con colazione internazionale ed esclusivo servizio Spa. Musicisti dal vivo e dj's si alterneranno in ambientazioni differenti e suggestive, come il 14° piano con vista panoramica sulla città.



Solo Ballo

Cenone + Ballo

Cenone + Ballo + Pernotto



Per chi volesse anche pernottare, riserviamo dei servizi esclusivi tra cui:

- la ricca colazione internazionale fino a tarda mattina

-l'utilizzo del Centro Benessere con Piscina coperta, sauna e bagno turco sia il giorno 31dic che il giorno 1gen

-il comodo check in dalle ore 11.00 del 31 dic e il "late check out" che permetterà ai nostri ospiti di usufruire delle camere fino alle 16.00 del 1 gen.



Dress code

Uomo: di rigore abito scuro

Donna: abito elegante



DISPONIBILITA' LIMITATE ed in esaurimento

Possibilità di riservare comodi salottini privè per il Veglione danzante con accesso dalle ore 23.00



GREEN PASS OBBLIGATORIO

accesso consentito solo ad un pubblico maggiorenne con età dai 25 anni in su



Nicolaus Hotel Bari



Info e prenotazioni al 3509742205