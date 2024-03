A Bitonto la compagnia israeliana di Or Marin con 'Breathe with me a moment'

Prosegue la rassegna di danza contemporanea L’Arte dello Spettatore del Network Internazionale Danza Puglia sostenuta da Comune di Bitonto e Teatro Pubblico Pugliese che domenica 10 marzo, ore 19:00, al Teatro Traetta di Bitonto ospiterà la compagnia israeliana di Or Marin con Breathe with me a moment (info asso.riesco@gmail.com , 3516749330, ticket online su vivaticket), una toccante performance interpretata dai danzatori Uri Dicker e Tomer Giat.

Un duo dove gli interpreti, danzando su un’unica striscia di tappeto bianco, suonano senza interruzione uno strumento musicale: un’armonica che li unisce in un respiro e produce un’unica nota. Il suono così realizzato racchiude il concetto di intimità, vocalizza la vicinanza, l’amore e la passione, la connessione tra i due corpi trasformandoli in un unico strumento musicale. La colonna sonora, generata dall’armonica, inevitabilmente segnerà il loro legame portando alla luce anche la fragilità come metafora della precarietà delle relazioni umane.

Lo spettacolo in programma al Teatro Traetta di Bitonto sarà anticipato dal consueto appuntamento del Network Teachers Carta Bianca: il progetto che programma in apertura di ogni serata dedicata a L’Arte dello Spettatore, un lavoro coreografico di un insegnante che frequenta il percorso formativo annuale Network Teachers con una creazione tematicamente legata a quella dei coreografi ospiti della rassegna. Domenica 10 marzo Giuseppe Surano in veste di coreografo e interprete del solo Fragile (Studio1) porterà sul palco del Traetta una riflessione sul tempo che stiamo vivendo, veloce e precario, un invito a fermarci, a connetterci con noi stessi e i nostri sensi.

La formazione della decima edizione del Network Internazionale Danza Puglia, prosegue alla Casa delle Culture dell’assessorato al Welfare del Comune di Bari sabato 9 e domenica 10 marzo.

Torna a Bari Rita Maria Fabris, Ricercatrice in Discipline dello Spettacolo presso l’Università degli Studi di Torino, si occupa di storia della danza di teatro sociale e danza di comunità, di arti performative e sostenibilità ambientale. La Fabris guiderà gli insegnanti del progetto Network Teachers sabato 9 marzo in un viaggio nella storia della danza che va dalle esperienze della danza d'espressione tedesca alle ricerche del Bauhaus, passando per la danza contemporanea americana fino alla danza verticale. Domenica 10 marzo alle 10.30 per il progetto Azione Prima, la stessa docente condurrà, sempre alla Casa della Cultura, un laboratorio su Danza e accessibilità (ingresso gratuito con prenotazione a +39 351 674 9330 / asso.riesco@gmail.com).

Domenica 10 marzo è la giornata dedicata al progetto Network Students, gli allievi incontreranno la compagnia israeliana di Or Marin con la quale lavoreranno in un workshop focalizzato su tecniche e linguaggi strettamente connessi allo spettacolo che sarà in scena al Teatro Traetta. La giornata di formazione proseguirà con il progetto Carta Bianca Students in cui i docenti, Mariantonia Capriglione e Raffaele Romita della Compagnia Fatti d’Arte, approfondiranno lo studio della parola in scena per offrire una visione duttile, trasversale e consapevole ai futuri danzatori e performer.

Il NetworkIDP è ideato e diretto dal danzatore e coreografo Ezio Schiavulli, curato dall’Associazione Ri.E.S.CO. e vanta per il triennio 2022-2024 il riconoscimento del Ministero della Cultura nella sezione Danza in “formazione e rinnovo generazionale”, del Ministero dei Beni Culturali francese, dell’Ambasciata di Francia in Italia e dell’Istituto Italiano di Cultura a Strasburgo per i diversi progetti di scambi culturali e si arricchisce del sostegno di Comune di Bitonto e Teatro Pubblico Pugliese e di partenariati locali costituiti nel tempo con la Regione Puglia, Comune di Bari e Casa delle Culture di Bari.