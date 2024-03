Air max day '24 party in store Black Box Bari

In occasione dell’ Air Max Day ‘24, lo Store Black Box di Bari si trasformerà nell'epicentro vibrante della Sneakers Culture con il Launch Party della nuova Silhouette Nike DN.



Nello spazio all'avanguardia di Black Box celebreremo la Rivoluzionaria Tecnologia ‘Air Max’, nata in questo giorno alla fine degli anni '80.



Un appuntamento per condividere insieme la passione per le Sneakers e la Street Culture, ascoltare i DJ Set di FATO e BIG FAN con la loro selezione Hip Hop, Funky e 'R'N'B, gustando un drink.



Si parte dalle 18:30 in store Black Box, Via Niccolò Piccinni 68 – Bari!