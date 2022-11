Al Maul! una serata-evento con proiezione e concerto della band behind Bars e il live set di h20 Aka Kaltes Herz

Sabato 19 novembre alle ore 20:30, il MAUL! - Il Castello Contemporaneo di Mola di Bari ospita la proiezione del documentario “Behind Bars \\\\, Rock Oltre Le Sbarre”, e a seguire il concerto della band Behind Bars \\\\ e un live set di H20 aka Kaltes Herz.



Officina dell’Arte organizza all’interno del MAUL! (Il Castello Angioino di Mola di Bari) una serata dedicata alla presentazione del documentario “Behind Bars \\\\, Rock Oltre Le Sbarre”. Il filmato documenta le attività del laboratorio musicale condotto dalla band Behind Bars \\\\, volto a stimolare nei detenuti creatività ed espressività all’interno dell’Istituto Penitenziario di Trani. Il progetto è prodotto dalla Coop. Soc. “I Bambini di Truffaut” con la regia di Bob Cillo e le riprese video di Piero Caforio, ed è promosso e finanziato dall’Ufficio del Garante Delle Persone Sottoposte a Misure Restrittive della Libertà Personale della Regione Puglia con il supporto della Direzione della Casa Circondariale di Trani (durata di 30’).



Dopo la proiezione avrà inizio il concerto della “concept band” Behind Bars \\\\, composta da Livia Monteleone, Bob Cillo, JJ Springfield, espressamente impegnata nella problematica sociale della detenzione carceraria, che utilizza la propria musica per portare solidarietà a chi vive dietro le sbarre.



I tre musicisti propongono un repertorio di canzoni a tema che spaziano dai vecchi blues nati nelle famigerate “farms” (campi di lavoro-prigioni prevalentemente per Afro-americani), a canzoni e ballad provenienti dalla tradizione del folk americano. A questa significativa antologia di “story-telling” songs, reinterpretate e riarrangiate in modo attuale e personale, si aggiungono le composizioni originali. Ne scaturisce una musica senza filtri, vitale, calda, a tratti sognante, talora graffiante.



La serata si concluderà con il live set di musica sperimentale e hardcore di H20 aka Kaltes Herz, autore che comincia a mixare, tagliare, montare dal 2015 da immaginari provenienti da mondi paralleli, dalla storia, dalla cinematografia e dalle leggende metropolitane, creando ore ed ore di flusso sonoro tramite un programmino deforme e la distorsione ouija.



INGRESSO GRATUITO CON TESSERA ASSOCIATIVA ANNUALE DI 5€



Per maggiori informazioni sull’evento:



WEB: https://linktr.ee/officinadellarte

EMAIL: officinadellarte.mola@gmail.com

TEL: +39 3299843748



Facebook:

Officina dell’Arte

www.facebook.com/officinadellarte.bkk



Instagram:

Officina dell’Arte

www.instagram.com/officinadellarte





----





Progetto finanziato nell’ambito dell’Avviso “Spazi di Prossimità”.