Domenica 07 ore 18.00 appuntamento con: "Alberobello storia di un sito Unesco" La visita ad Alberobello è progettata come un’esplorazione dei luoghi meno noti della capitale dei trulli. Esploreremo il rione Aia Piccola, area non ancora occupata da strutture commerciali e che mostra integro l’aspetto storico della città. Arriveremo al santuario dei Santi Medici seguendo il progetto di Antonio Curri, uno tra i più grandi architetti dell’ottocento di Italia, alberobellese ma artista nazionale. Grazie alle storie scritte per la rievocazione storica di Alberobello organizzata da 12 anni da Arteca, Pasquale D’Attoma ci racconta il mito del popolo della Silva Arborelli, la trasformazione da città di trulli immersa nel bosco a città moderna. Le storie sono pensate per scoprire frammenti della storia unica che ha reso, grazie ai trulli, la città di Alberobello patrimonio mondiale dell’umanità nel 1996.

________________________________

Costo 15 euro (visita con intermezzo teatrale)

Punto di Partenza Piazzale Biagio Miraglia – vicinanze ristorante Terra Mossa.

_______________________________

Info parcheggi: piazzale Biagio Miraglia, Viale Indipendenza, Via Mercadante e via Piccinni.



Prenotazione obbligatoria via WhatsApp al 3403394708 indicando un cognome e il numero di partecipanti