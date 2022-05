Porte aperte alla Cultura, lo scrittore Alfredo De Giovanni ospite all'Autoclub di Bari

Si terrà mercoledì 25 maggio alle 19 il nuovo appuntamento della rassegna Porte Aperte alla Cultura, che promuove incontri e conversazioni attorno ai libri nella sede dell'Autoclub (via Napoli 364, Bari). Questa volta il tema è il mistero, a partire dai libri dello scrittore pugliese Alfredo De Giovanni, autore del romanzo "Carafa" (Gelsorosso), viaggio storico che collegherà la Puglia al Cristo Velato di Napoli attraverso una trama straordinariamente vera e immaginifica al tempo stesso. Ad introdurre il dibattito saranno Miriam e Gaj Loiacono, Ceo di Autoclub Group, promotori della rassegna culturale dell'Associazione Porte Aperte alla Cultura. Lo scrittore Alfredo De Giovanni (già autore di "Otto") sarà presentato da Enrica Simonetti; letture di Sabina Minerva. E non solo, De Giovanni, che è anche musicista, presenterà con Floriana Ferrante un'anteprima del suo album. Alla fine, un mistero da svelare per il pubblico e rinfresco. Ingresso libero.