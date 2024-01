Amii Stewart in concerto al Teatro Petruzzelli con “Ci vorrebbero mille canzoni”

UN ALTRO GRANDE EVENTO PER LA CAMERATA

Sabato 27 gennaio 2024 ore 21.00 al Teatro Petruzzelli di Bari

CI VORREBBERO MILLE CANZONI

Orchestra Suoni del Sud

Amii Stewart, voce

Antonio Palazzo, arrangiamenti e direzione

Musiche di Ennio Morricone, Mina, Sting, Lucio Dalla, Pino Daniele, Gino Paoli, Vasco Rossi e autori vari

Ci vorrebbero mille canzoni per raccontare la storia di Amii Stewart, mille canzoni per mostrare le meraviglie che la musica le ha regalato, mille canzoni per sondare tutte le possibilità della sua voce dal timbro unico, altre mille per ringraziare il pubblico, per le serate e gli applausi, mille canzoni d’amore per raccontare che al Petruzzelli, come la prima volta, sentirà il brivido dell’attesa, dietro le quinte. Ci vorrebbero mille canzoni per lei, come per tutti noi, per raccontarsi.

Biglietti in vendita su webtic.it o in via Sparano, 141 - BARI. Info: 0805211908