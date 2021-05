Venerdì 23 luglio 2021 alle ore 20.45 Palazzo Pesce racconta “Amore, bis” con la voce di Stefania Dipierro e il piano elettrico e synth di Piero Vincenti.



Un concerto in Puglia per lanciare un grido dolce di desiderio, di leggerezza, di voglia di vivere insieme alle musiche intramontabili di Elis Regina, Chico Buarque, Mina e Ornella Vanoni, Ivano Fossati, Carmen McRae e Michel Legrand. Un programma musicale che nasce da un incontro, musicale e umano, lontano nel tempo, in quei primi anni Novanta del secolo scorso che sono l’epoca dell’acid jazz e in cui si fondono i linguaggi e gli stili musicali di Stefania Dipierro, cantante, autrice e compositrice definita la “Sade brasiliana” dalla rivista inglese «All About Jazz», una vita fra l’Italia e l’Olanda, una carriera sempre in movimento in giro per il mondo, collaborazioni del calibro di Fabrizio Bosso e Nicola Conte e una discografia che vanta successi internazionali, e di Piero Vincenti, studi di Pianoforte prima da autodidatta poi al CPM Music Institute di Milano, specializzazione in Piano jazz, laurea in Filosofia, una intensa attività concertistica a partire dagli anni Novanta in tutta Italia e in Europa e Asia con un repertorio che abbraccia jazz, blues, pop, reggae, soul, r&b, progressive, e una discografia che nel 2018 vede l’uscita del CD da solista “The blue mandala project”.



Una serata in compagnia di un duo complice e affiatato che porterà il pubblico in giro per il mondo attraverso le canzoni che hanno segnato epoche indimenticabili.

