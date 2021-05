A Palazzo Pesce “Amoreamaro”, l’intensa e appassionata riflessione in musica

Venerdì 27 agosto 2021 alle ore 20.45 Palazzo Pesce ascolta “Amoreamaro”, l’intensa e appassionata riflessione in musica con la voce di Maria Mazzotta e la fisarmonica di Vince Abbracciante.



Un concerto in Puglia per conoscere l’omonimo lavoro discografico di Maria Mazzotta, che esplora, senza timore e dal punto di vista femminile, l’amore: l’amore grande, l’amore disperato, l’amore tenerissimo, l’amore malato, l’amore possessivo, l’amore abusante.



Dieci i brani in programma: gli stornelli e i brani di tradizione arrangiati e arricchiti di nuove sonorità e parole, le pietre miliari della grande canzone italiana come “Lu pisci Spada” di Domenico Modugno e “Tu non mi piaci più” portata al successo da Gabriella Ferri, e il cuore vero del disco, i due inediti in salentino “Nu me lassare”, dolorosa invocazione a chi non c’è più, e “Amoreamaro”, pizzica che si prefigge di guarire un mondo malato. Perché il canto è catarsi, consolazione, cura. Come la voce di Maria Mazzotta, una delle personalità musicali tra le più emblematiche del Sud Italia, voce tra le più apprezzate del panorama della world music europea e inserita dalle Targhe Tenco tra i migliori cinque interpreti dell’anno, dotata di un canto viscerale, dalla bellezza brutale e vertiginosa, che alterna l’impalpabilità dello spirito alla densità della materia. Affiancata alla fisarmonica da Vince Abbracciante, laurea in Fisarmonica classica con lode e menzione al Conservatorio di Matera, definito dal Dizionario del Jazz italiano 2014 “stella nascente della fisarmonica in Italia… padroneggia la fisarmonica come pochi e suona con talento qualsiasi genere musicale” e una carriera che lo vede esibirsi nei cinque continenti insieme ai nomi più prestigiosi del panorama musicale internazionale, da Ornella Vanoni a Peppe Servillo, da Richard Galliano a Lucio Dalla, solo per citarne alcuni.



Una serata intensa e appassionata per sognare, commuoversi e chiudere gli occhi insieme al sentimento più potente di tutti.

