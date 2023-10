A Castellana Grotte l'anteprima di PhilosophArs è un omaggio al pedagogista Giacomo Tauro

Indirizzo non disponibile

“5 ottobre 1873 - 5 ottobre 2023: 150esimo anniversario della nascita di Giacomo Tauro”: l'associazione culturale Legato a Mano organizza per giovedì 5 ottobre 2023 alle ore 19 presso la Sala Giunta del Palazzo Municipale di Castellana Grotte (Ba) un incontro per ricordare la figura del pedagogista nato a Castellana Grotte nel 1873 appunto e per anticipare novità, programmi e contenuti dell’edizione 2023 di PhilosophArs, il festival della filosofia e delle arti umane, giunto alla sua quinta edizione.

All’incontro dal titolo “La Pedagogia e la Vita” parteciperanno il sindaco di Castellana Grotte Domi Ciliberti, Vito Balzano, ricercatore in Pedagogia Generale e Sociale presso l’Università degli Studi di Bari, e Donato Mastromarino, storico locale. Saranno Melania Longone e Vittorio Minoia dell’associazione Legato a Mano ad introdurre e moderare l’appuntamento.

L’intento è quello di costruire una serata divulgativa intrecciando i prossimi e imminenti appuntamenti di PhilosophArs al pensiero dello stesso Tauro, docente di Pedagogia all’Università di Cagliari prima e a quelle di Bologna e Roma poi, che ispirandosi alla filosofia dell'evoluzionismo, si occupò di problemi relativi alla didattica nelle scuole elementari e magistrali e alla politica scolastica. La figura di Giacomo Tauro, infatti, insieme a quella di Andrea Angiulli e degli illustri concittadini della storia di Castellana, sono principio, stimolo e motore per il festival della filosofia organizzato da Legato a Mano in collaborazione con Regione Puglia, Comune di Castellana Grotte e Grotte di Castellana srl, con il patrocinio dell’Università degli Studi di Bari e in programma dal 13 al 15 ottobre prossimi.

Tauro, Castellana e la filosofia al centro di intrecci di storie: molteplici, peraltro, sono le tracce di Tauro nella Castellana attuale. A lui è intitolata la Scuola Primaria di piazza Caduti Castellanesi e la Biblioteca Civica con un patrimonio librario di circa 35000 volumi (fu il pedagogista a donare la sua ricca collezione di libri al Comune di Castellana Grotte), a lui è intitolata una strada che da largo Porta Grande porta a piazza Nicola e Costa (due dei punti più importanti della città di Castellana Grotte) e a lui è dedicata una targa muraria che ricorda proprio la nascita in quella casa di via Tauro il 5 ottobre 1873.

Evento gratuiti con accesso libero.