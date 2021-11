Antonello Bellomo presenta 'Il virus nella mente' in Portineria21 Caffè & Bistrot

Nuovo appuntamento della rassegna “Libri di Puglia” il ciclo di incontri dedicati alla promozione del libro e della lettura, realizzato dall’Associazione Pugliese Editori con il sostegno della Biblioteca del Consiglio regionale pugliese “Teca del Mediterraneo”. L’incontro è fissato per venerdì 5 novembre presso Portineria21 Caffè & Bistrot (in via Cairoli 137/a-139) di Bari con la presentazione del libro “Il virus nella mente” di Antonello Bellomo (WIP Edizioni). A intervistare l’autore sarà Ugo Sbisà, giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno. L'ingresso è con Green Pass e prenotazione obbligatoria al 080.6456374. Inizio ore 19.00.



L’Autore ha effettuato un percorso storico-narrativo delle principali epidemie della storia dell’uomo, soffermandosi su quelle di cui esiste maggiore documentazione (Peste Nera, Febbre Spagnola, Tubercolosi, AIDS, Pandemie influenzali del XX secolo), al fine di valutarne i principali effetti psicosociali; ha voluto cioè evidenziare quali credenze, comportamenti e reazioni psicologiche sono state messe in atto dalla popolazione nelle condizioni prodotte da queste calamità naturali, al fine di evidenziare quelle che si ripetevano più frequentemente. L’analisi condotta ha evidenziato che spesso ripetiamo sempre gli stessi pensieri o comportamenti (ancorché con modalità culturali diverse), se esposti alla stessa tipologia di minaccia, anche a distanza di alcuni secoli, in una sorta di “coazione a ripetere” collettiva; un obiettivo intelligente potrebbe essere quello di apprendere dal passato per controllare meglio il futuro, ma anche quello di poter intervenire, laddove possibile, al fine di evitare nuovi episodi di pregiudizio, discriminazione, segregazione che in passato si sono rivelati francamente inutili, se non dannosi.

