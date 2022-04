ApertaMente: l’Orientamento ‘va in scena’. due giorni di incontri e perfomance per il Dipartimento Uniba di Ricerca e Innovazione Umanistica

Prezzo non disponibile

L’Università degli Studi di Bari riapre in presenza anche alle attività di Orientamento in ingresso con l’iniziativa ApertaMente, organizzata dal nuovo Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica . Due gli appuntamenti previsti, destinati agli studenti iscritti agli ultimi anni della scuola secondaria di II grado, per venerdì 29 aprile dalle 16.00 alle 18.00 e sabato 30 aprile dalle 10.00 alle 12.00 nel complesso di Santa Teresa dei Maschi (Strada Torretta, nella città vecchia).

Non si tratterà di una presentazione “classica” dell’offerta formativa in cui limitarsi ad acquisire informazioni sui percorsi di studio erogati dal Dipartimento. Gli studenti potranno, infatti, partecipare attivamente a performance umanistiche, letterarie, linguistiche, storiche, artistiche e filosofiche e alle attività del laboratorio di Archeologia. Un fitto calendario che vede coinvolti docenti afferenti a vari insegnamenti, coadiuvati da studenti in corso e dottorandi, coordinati dalla Professoressa Elisabetta Todisco, Delegato del Dipartimento all’Orientamento, e dai Professori Cristina Consiglio, Gaetano Falco, Francesco Marrone e Claudio Schiano.

L’iniziativa rispecchia la mission di un Dipartimento di recente attivazione, costituitosi con decreto n. 3173 del 30.09.2021. Ricerca e Innovazione Umanistica comprende al suo interno i Corsi di Laurea di Filosofia, Lettere, Lingue, Culture e Letterature moderne, Lingue e Culture per il Turismo e la Mediazione internazionale, Scienze dei beni culturali, Storia e un nuovo Corso di Laurea in approvazione, Dams (Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo).

Creatività e sostenibilità, identità e interdisciplinarità, contaminazione e glocalizzazione dei saperi, memoria e futuro delle “scienze” umane: sono questi alcuni dei concetti chiave su cui si fonda il nuovo Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro.