Apertura straordinaria serale della galleria Devanna in occasione dell’anniversario dalla nascita della poetessa Isabella Morra

Sabato 17 ottobre alle ore 20.00, in occasione dell’anniversario dalla nascita della poetessa Isabella Morra, la Galleria Nazionale della Puglia presenta il libro di Gianni Antonio Palumbo “Rime. Isabella Morra”, Stilo Editrice. Le letture saranno dell'attrice Rossella Giugliano, mentre il dialogo con l'autore sarà a cura di Mario Sicolo, direttore della testata da Bitonto.

Isabella Morra (Valsinni,1520-1546), giovane poetessa lucana, è una delle più interessanti voci poetiche del Rinascimento italiano. La sua vita fu contrassegnata tanto da un grande amore per la poesia e la letteratura quanto da un complesso di drammatiche vicende che culminarono con la sua morte, tramata dai fratelli.

La sua tragica fine a Valsinni, seguita da quella del presunto amante, Diego Sandoval de Castro, ha attraversato i secoli e alimentato l’immaginario collettivo.

Da quando Benedetto Croce ha focalizzato l’attenzione sulla scrittrice e sulla sua produzione letteraria, non sporadici sono stati gli approfondimenti critici su questa figura sospesa tra adesione al codice petrarchista, necessità della scrittura e programmatica aspirazione alla gloria letteraria.

Il libro propone testi della poetessa petrarchista, corredati di note esegetiche e rinvii alle fonti, ma inquadra anche il mito di Isabella nel caleidoscopico avvicendarsi delle interpretazioni, tra le quali sono prevalse spesso quelle legate alla sua tragica fine per mano dei fratelli, ponendo particolare attenzione al giusto desiderio di gloria letteraria rivelato in molti versi.

L’autore, Gianni Antonio Palumbo, è docente di letteratura italiana e critico letterario. Autore di numerose pubblicazioni, saggi critici e romanzi è anche artefice del blog di critica militante Giano bifronte critico.

L’evento si inserisce nel progetto di valorizzazione della Galleria nazionale della Puglia e prevedere un’apertura straordinaria serale dalle 20.00 alle 23.00, con ultimo ingresso al pubblico alle ore 22.15.

Informazioni per il pubblico

Numero massimo di visitatori consentito per l’evento: 25

Prenotazione: obbligatoria al seguente numero 080099708

Costo: gratuito

Per informazioni: tel. +39 080 099708

drm-pug. gallerianazionaledellapuglia@ beniculturali.it

Fb: https://www.facebook.com/ galleriadevanna

Misure anti-contagio previste durante l’evento:

- Prima di accedere, il personale in servizio misurerà la temperatura corporea dei visitatori per assicurarsi che non sia superiore ai 37,5 °C;

- I visitatori dovranno recarsi al sito muniti di mascherina;

- Durante l’evento si dovrà rispettare il distanziamento fisico previsto, a tale scopo i posti a sedere saranno opportunamente distanziati;

- Lungo i percorsi verranno disposti dispenser dedicati per la distribuzione di gel disinfettante;

- Gli ascensori verranno utilizzati una persona per volta con l’obbligo di indossare sempre la mascherina (in caso di persone disabili è consentita la presenza di un accompagnatore sempre munito di mascherina);

- Il personale di turno vigilerà sul rispetto delle normative di sicurezza (contingentamento degli ingressi e degli ambienti comuni, rispetto del distanziamento, ecc.).