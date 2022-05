A Bari ciclo di appuntamenti e screening gratuiti dell’udito

Lunedì 23 maggio, nella sede dell’Emporio sociale e servizio di prevenzione per la terza età, in via Calefati 245, partirà il ciclo di appuntamenti gratuiti dedicati all’informazione e alla prevenzione dei disturbi dell’udito grazie alla collaborazione tra l’assessorato al Welfare, l’istituto acustico MAICO e il progetto SCIAM con il supporto dei Centri servizi per le famiglie di San Paolo - Stanic e Japigia - Torre a Mare.

Gli incontri, cui si potrà accedere gratuitamente su prenotazione, prevedono un momento di sensibilizzazione sul tema durante il quale un tecnico audioprotesista e un professionista sanitario informeranno i partecipanti sugli aspetti più importanti legati all’udito, tra cui le cause e le conseguenze, soprattutto sociali e cognitive, che la perdita uditiva può comportare.

Inoltre, in un’ottica di prevenzione, saranno approfonditi i sintomi da monitorare e i test da effettuare nonché le soluzioni da adottare in caso di ipoacusia. A seguire chiunque vorrà sottoporsi allo screening gratuito potrà effettuare un test dell’udito: si tratta di un esame rapido, non invasivo, indolore, fondamentale per verificare la capacità uditiva. Il tecnico rispondere a domande e curiosità per chiarire dubbi e offrire tutta la consulenza necessaria a supportare quanti ne avranno bisogno.

Alla fine dell’incontro i partecipanti riceveranno un gadget e del materiale informativo sull’importanza del benessere uditivo e su alcuni temi affrontati durante la mattinata.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio programma di attività di sensibilizzazione condotte dall’istituto acustico MAICO per prevenire i disturbi dell’udito e le problematicità associate. A sua volta il ciclo di incontri e screening gratuiti amplia l’offerta di percorsi di prevenzione e di accesso alle cure, rivolti a persone di età superiore ai 65 anni, nell’ambito del progetto S.C.I.A.M. - Spazio Comune Invecchiamento Attivo Multidimensionale gestito dalla cooperativa sociale Aliante, con l’obiettivo di favorire il benessere e l’invecchiamento attivo.

Di seguito il programma degli screening gratuiti già organizzati:

· martedì 7 giugno nei pressi del Redentore con l’automedica del progetto SCIAM

· domenica 12 giugno, dalle ore 9.30 alle 12.30, nel Centro servizi per le famiglie San Paolo - Stanic, in via Marche 1

· mercoledì 15 giugno, dalle ore 9.30 alle 12.30, nella sede del Centro Servizi per le Famiglie di Japigia, in via Giustina Rocca 9

· lunedì 20 giugno nella sede dell’Emporio sociale e servizio di prevenzione per la terza età, in via Calefati 245

· lunedì 20 giugno nella sede del Centro servizi per le famiglie di Torre a Mare, in via Morelli e Silvati

· martedì 5 luglio sulla spiaggia di Pane e Pomodoro con l’automedica del progetto SCIAM.