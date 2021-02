Apres midi allo spazio Art d'or a Bari

La pluralità è un concetto declinato al femminile, non a caso, e Patrizia Rossini ne rappresenta una delle sintesi più affascinanti: dirigente scolastica, animatrice culturale, scrittrice e artista contemporanea. Sono solo alcune delle molteplici sfaccettature di una personalità ricca di sorprese e di riflessi creativi.

Con lei, nell’Après midi a l’Art d’Or, Antonio V. Gelormini dialogherà sulla Convenzione di Istanbul, sul perseguimento della parità di genere e sullo sforzo di sradicare pregiudizi e censure nei rapporti con le donne. Ma anche sui suoi libri pubblicati, sulle gare di Robotica nella Scuola proiettata al futuro e sulla sua attività artistica - in pair con Vincenzo Di Cillo - per dar voce a sculture e quadri attraverso parole, versi e armonie musicali.

Appuntamento giovedì 4/2/2021 alle ore 17,30 allo Spazio Art d’Or in via Melo, 188 - Bari. Per ovvie ragioni, i posti saranno limitati si prega, pertanto, di prenotarsi alla mail spazioartdor@icloud.com

L'incontro sarà ripreso in diretta sul profilo facebook di Marina Corazziari, Presidente dello Spazio Art D'Or, e poi condiviso sulla Pagina Ufficiale dell’Associazione.





