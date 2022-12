'Bancarelle Brille', a Santeramo due giornate all’insegna del buon cibo e del divertimento

Prezzo non disponibile

Dal 10/12/2022 al 11/12/2022

Santeramo in Colle

Santeramo in Colle

Ritornano anche quest’anno le nostre Bancarelle Brille!

Due giornate all’insegna del buon cibo e del divertimento, in una Piazza che per l’occasione si trasforma in un grande e caratteristico mercatino natalizio!

Sabato 10 dalle ore 18 - animazione per bambini, artisti di strada, spettacolo del fuoco con Dely De Marzo alle ore 20.30 e alle ore 21.30.

Domenica 11 - mattina dalle ore 10 alle ore 13 e pomeriggio dalle ore 18, animazione e mercatini natalizi. Alle ore 20.30 spettacolo musicale con Maltese canta De Andrè e Cedro.