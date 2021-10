Eugenio Barba e l'Odin Teatret al Teatro Abeliano

La Permanenza, voluta e sostenuta dall’Assessore alla Cultura della Regione Puglia e dalle compagnie pugliesi Abeliano e Koreja, intreccia diversi aspetti della storia e dell’esperienza dell’Odin Teatret in collaborazione con Teatro Abeliano a Bari e con Teatro Koreja a Lecce, con le università di Bari (prof. Franco Perrelli) e di Lecce (prof. Francesco Ceraolo). La Permanenza mira a coinvolgere spettatori di teatro, addetti ai lavori, studenti universitari, giovani in formazione, scuole e ambienti culturalmente lontani dal teatro.

L’Odin Teatret ha una lunga storia di permanenze e collaborazioni con la Puglia. La pratica del baratto dell’Odin Teatret stabilita nel 1974 a Carpignano Salentino si è diffusa in tutto il mondo. La sessione dell’International School of Theatre Anthropology (ISTA) del 1987 ha coinvolto studiosi che hanno poi diffuso l’esperienza in articoli e libri che sono diventati materia di studio per i dipartimenti di teatro di molte università. Questa costante di collaborazione con istituzioni e teatri pugliesi ha tenuto vivo l’interesse dello scambio professionale fino al giorno d’oggi. La proposta di depositare una copia dell’archivio dell’Odin Teatret al Museo Castromediano di Lecce contenente documenti digitalizzati che testimoniano 50 anni di storia teatrale è in procinto di realizzarsi. Dovrebbe costituire un archivio vivente, ovvero un centro di propulsione di attività sviluppando studi, processi, iniziative e progetti che abbinano la storia con trasformazioni in atto.

Primo periodo Permanenza a Bari dal 8 al 13 novembre

Include 3 repliche dello spettacolo di ensemble L’ALBERO, due repliche dello spettacolo solo AVE MARIA, 2 dimostrazioni di lavoro-spettacolo, 2 masterclass con Eugenio Barba e gli attori dell’Odin Teatret, una rassegna di cinque film, e 3 incontri su diversi temi di interesse artistico e sociale.

L'ALBERO

Attori: Luis Alonso, Parvathy Baul, I Wayan Bawa, Kai Bredholt, Roberta Carreri, Elena Floris, Donald Kitt, Carolina Pizarro, Fausto Pro, Iben Nagel Rasmussen, Julia Varley

Scenografia: Luca Ruzza, Odin Teatret

Disegno luci: Luca Ruzza, OpenLab Company

Consulente luci: Jesper Kongshaug

Disegno e realizzazione dell'albero: Giovanna Amoroso e Istvan Zimmermann, Plastikart

Programmazione software: Massimo Zomparelli

Costumi e oggetti: Odin Teatret

Manifesto: Barbara Kaczmarek

Direzione musicale: Elena Floris

Direttore tecnico: Fausto Pro

Marionette: Niels Kristian Brinth, Fabio Butera, Samir Muhamad, I Gusti Made Lod

Teste delle bambole: Signe Herlevsen

Foto: Rina Skeel

Drammaturgo: Thomas Bredsdorff

Consulente letterario: Nando Taviani

Testo: Odin Teatret

Assistenti alla regia: Elena Floris, Julia Varley

Regia: Eugenio Barba

EUGENIO BARBA E L’ODIN TEATRET OSPITI AL TEATRO ABELIANO

Bari 8/13 novembre 2021

Programma

Lun 8.11

20:00-21:00 AVE MARIA, spettacolo dell'Odin Teatret, regia Eugenio Barba

Mar 9.11

17:00-18:30 Film La conquista della differenza, regia di Exe Christoffersen

20:00-21:00 AVE MARIA, spettacolo dell'Odin Teatret, regia Eugenio Barba

Mer 10.11

15:00-16:30 Il ponte dei venti, film di Francesco Galli

e incontro con Iben Nagel, Rasmussen e Elena Floris

17:00-19:00 Film Sulle due sponde del fiume

20:00-22:00 Orme sulla neve, dimostrazione di lavoro-spettacolo con Roberta Carreri

Gio 11.11

11:00-12.30 L’eco del silenzio, dimostrazione di lavoro-spettacolo con Julia Varley

15:00-16:30 Gli spazi del teatro, incontro di E. Barba con registi

17:00-18:30 Film Zona limite, regia di Stefano Di Buduo

20:00-21:00 L’ALBERO, spettacolo dell'Odin Teatret , regia Eugenio Barba

Ven 12.11

11:00-13:00 Tecniche d’attore interculturali e personaggi nell’Albero,

masterclass con Eugenio Barba e gli attori dell’Odin Teatret

15:00-16:30 The Magdalena Project, incontro su rete donne nel teatro con Julia Varley

17:00-18:30 Film Il paese dove gli alberi volano

20:00-21:00 L’ALBERO, spettacolo dell'Odin Teatret, regia Eugenio Barba

Sab 13.11

11:00-13:00 Testo e interazione musicale-drammaturgia narrativa e sonora nell’Albero, masterclass con Eugenio Barba e gli attori dell’Odin Teatret

17:00-18:30 Film L’arte dell’impossibile, regia di Elsa Kvamme

20:00-21:00 L’ALBERO, spettacolo dell'Odin Teatret, regia Eugenio Barba

Progetto sostenuto dalla Regione Puglia assessore Bray- Teatro Pubblico Pugliese - con la collaborazione di Koreja e Abeliano (una settimana a Bari all’Abeliano e una a Lecce da Koreja

Masterclass e incontri gratuiti- spettacoli teatrali a pagamento.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...