Sabato 09 ore 18.00 appuntamento con il percorso di “Bari e le sue leggende – Le storie di Isabella d’Aragona”. Un nuovo percorso alla scoperta di Bari e del suo folclore. Oggi l’ulivo è un simbolo associato subito alla terra di Bari ma c’è una leggenda che ce ne indica la nascita. Ci muoveremo dal giardino Isabella d’Aragona, scopriremo le leggende sul castello di Bari e percorreremo un tratto di quelle che furono le maestose mura. Grazie a Pasquale D’Attoma, attore professionista e autore con Arturo Del Muscio dei testi inediti, ascolteremo anche la leggenda del fantasma senza testa. Arrivati davanti l’ultima grande opera di Dioguardi in città entreremo nei vicoli. Scopriremo le storie di pietra del bestiario con cui è decorato l’esterno della cattedrale. Arriveremo alla punta dove la città è nata, scoprendo un monumento ignoto ai più ma che segna la storia di Bari come approdo sicuro e ci saluteremo davanti al San Nicola Nero.

_________________________________________

Costo: 15 euro (GRATUITO PER I MINORI)

Punto di incontro: Giardini di Isabella d’Aragona c/o Castello



Prenotazione obbligatoria mandando un whatsapp al 3403394708 indicando il numero di partecipanti e un cognome