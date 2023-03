Bari Hi-end - 30esima edizione

Bari Hi-End 30^ edizione Sabato 18 e domenica 19 marzo 2023 presso The Nicolaus Hotel Bari - INGRESSO GRATUITO



ESPOSITORI - piano interrato:

– ABEAT EDIZIONI MUSICALI

– AUDIO PLUS

– AUDIO REFERENCE

– AUDIO REVIEW

– AUDIONOTE U.K.

– CRYSTAL MUSIC GALLERY

– DODICILUNE EDIZIONI DISCOGRAFICHE E MUSICALI

– FABER’S CABLE

– GREEN SOUNDS

– HIGH FIDELITY ITALIA

– YAMAHA

– MARANTZ ITALY



ESPOSITORI - primo piano:

MA RECORDINGS

– MARCO SERRI DESIGN

– MAT ALIEN

– MPI ELECTRONIC

– NORMA AUDIO ELECTRONICS

– OMEGA AUDIO CONCEPTS

– QOBUZ

– RICABLE

– SOUND AND MUSIC

– SOUND BY HARI

– SUONO

– SYNTHESIS ART IN MUSIC



PRIMO PIANO



????ore 11:00 – SALA 2 MPI Electronic – Piano Interrato Gaia Cuatro, un fenomeno mondiale nel mondo audiophile, a cura di Mario Caccia. Incontro con la colonna argentina portante dei Gaia Cuatro: Carlos “el tero” Buschini, Gerardo Di Giusto e Gabriel Minino Garay. Seguirà la presentazione del nuovo disco dei Cordoba Reunion, che suoneranno con Javier Girotto live sabato 18 marzo alle ore 21:00 presso la Sala Eventi – Piano Interrato.

??ore 12.00 – The Cassiopea Hall – Primo Piano Seminario sulla costruzione degli strumenti quartetto a cura di Ester Passiatore; a seguire concerto del Quartetto d’Archi con la collaborazione del Conservatorio N. Piccinni di Bari ed il Maestro Giuseppe Grassi; suoneranno: Stefano Coccia (Violino), Alessandra Pellicani (Violino), Francesca Anselmi (Viola), Cosmaola Nitti (Cello).

??ore 15.00 -The Cassiopea Hall – Primo Piano – Lezione concerto di Antonella De Filippis per conoscere uno degli strumenti più antichi del mondo: l’Arpa.

??ore 16.00 – The Cassiopea Hall – Primo Piano – Un’occasione unica per assistere ad un concerto di musica classica al pianoforte delle opere di Mendelssohn, Schuman e Brahms del Maestro Michele Sgaramella.

??ore 17.00 – The Cassiopea Hall – Primo Piano – CREATIVE MIDI con Gianfranco Balena – Sessione pratica su come il Musical Instrument Digital Interface può essere usato in modo creativo nella composizione e didattica, in studio di registrazione e nelle performance live.

??ore 17:30 – Sala 2 MPI Electronic- Piano interrato – Selezioni di dischi di alto profilo audiofilo by Abeat, dal jazz alla world music, a cura di Mario Caccia. Seguirà la presentazione del nuovo disco dei Cordoba Reunion, che suoneranno con Javier Girotto, live sabato 18 marzo alle ore 21:00 presso la Sala Eventi – Piano Interrato.

??ore 18.00 – The Cassiopea Hall – Primo Piano – Lezione/concerto su Handpan, strumento musicale idiofono in acciaio, accordato a 432 Hz, come i suoni della natura, dal suono particolarmente armonioso con il Maestro Maurizio Lampugnani. I brani saranno arricchiti da effetti digitali, effetti vocali e loop ritmici.

??ore 19.00 – The Cassiopea Hall – Primo Piano – Prova acustica tra violini a cura di Ester Passiatore con la collaborazione di Pasquale Farinacci: Primo violino dell’Orchestra Sinfonica del Molise, Morris Capone: contrabbasso della “Roma Film Orchestra”, Musiche di A.Piazzolla e R. Gliere.



SALA EVENTI - PIANO INTERRATO

??ore 21:00 – Javier Girotto & CORDOBA REUNION – CONCERTO A PAGAMENTO

Cordoba Reunion è una formazione composta da quattro artisti argentini, Javier Girotto, Gabriel Minino Garay, Gerardo Di Giusto e Carlos Buschini; la loro musica si lascia ascoltare con semplicità toccando le corde più intime di appassionati non solo di musica jazz, ma di musica “tout court”.

Il biglietto è acquistabile presso la biglietteria situata all’ingresso del piano interrato – The Nicolaus Hotel o sul sito www.barihiend.it



PRIMO PIANO



?? ore 11:00 – Sala 2 MPI Electronic- Piano Interrato– La filiera perfetta del vinile. Fatti, misfatti e falsi miti a cura di Mario Caccia.

?? ore 11:00 – The Cassiopea Hall – Primo Piano - Seminario sulla costruzione degli “strumenti quartetto” a cura di Ester Passiatore; a seguire concerto del Quartetto d’Archi con la collaborazione del Conservatorio N. Piccinni di Bari ed il Maestro Giuseppe Grassi; suoneranno: Michele Muggeo (Violino), Mariastella Harka (Violino), Vincenza Romano (Viola), Adriana Zanna (Cello).

?? ore 12:00 – The Cassiopea Hall – Primo Piano – Concerto di percussioni e chitarra – Duo forma con Federico Apollaro e Dario Costantino.

?? ore 16:00 – The Cassiopea Hall – Primo Piano – Protagoniste tre donne contrabbassiste in un formidabile trio con la collaborazione del Conservatorio “N. Rota” di Monopoli ed il Maestro Giuseppe Lillo; suoneranno: Wu Hsueh Ju, Francesca Perrone e Arianna Giuliani.

?? ore 17:00 – The Cassiopea Hall – Primo Piano – Brain Computer Interface to Cellular Automata. Il progetto Brain Computer Interface to Cellular Automata genera texture sonore basate sugli stati mentali del musicista, utilizzando la decodifica del segnale elettroencefalografico (EEG) tramite una BCI. Intervengono il Prof. Tommaso Di Noia (Sisinflab – Politecnico di Bari), il Maestro Fabrizio Festa (Conservatorio di Matera), il Dr. Tommaso Colafiglio Ph.D. Students (Sisinflab – Politecnico di Bari), l’Ing. Paolo Sorino Ph.D. Students (Sisinflab – Politecnico di Bari), l’Ing. Domenico Lofù Ph.D. (Sisinflab – Politecnico di Bari).

?? ore 17:30 – Sala 2 MPI Electronic- Piano Interrato - Selezioni di dischi di alto profilo audiofilo by Abeat, dal jazz alla world music, a cura di Mario Caccia.

?? ore 18:00 – The Cassiopea Hall – Primo Piano – Giulia Riboli: il talento del Theremin: strumento musicale che non prevede il contatto fisico dell’esecutore e basato su oscillatori che producono suoni per la presenza delle mani del musicista nel campo d’onda.



SALA EVENTI - PIANO INTERRATO

?? ore 20:00 – Nico Stufano Trio: – CONCERTO A PAGAMENTO

Il jazz d’ autore di Nico Stufano in trio. Noto a livello europeo per le doti di ricercatezza ed eleganza, il musicista romano sarà accompagnato da Paolo Romano al contrabbasso e Mimmo Campanale alla batteria.



Web: www.barihiend.it