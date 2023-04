Bari pedala, la festa delle ruote senza motore. Ciclopasseggiata, bike show, sport experience, educazione stradale

Al via la sesta edizione di Bari Pedala, la festa delle biciclette organizzata, anche quest’anno, dalla scuola di ciclismo Franco Ballerini, dalla cooperativa Zero Barriere e dall’associazione Lezzanzare con il patrocinio dell’assessorato comunale allo Sport e della Federazione Ciclistica Italiana, in programma il 22 e 23 aprile prossimi.

Obiettivo di Bari Pedala, organizzata con l’ausilio delle associazioni Fiat Ruotalibera, Motivation Bike e Gli Angeli della strada, è sensibilizzare, con leggerezza, i cittadini sull’educazione stradale, per diffondere una nuova consapevolezza sull’importanza della sostenibilità e promuovere i temi legati all’universo delle due ruote. Partner dell’evento sono Ance Bari e Bat e Puglia Village, mentre Decathlon e Cicli Cascella sono sponsor tecnici.

La manifestazione all'insegna della mobilità sostenibile avrà inizio sabato 22 aprile, dalle ore 9.30 alle 11.30 nel Bike park #nessunoescluso della scuola Ballerini, in via Vincenzo Ricchioni 1 al quartiere San Paolo, con il percorso teorico e pratico formativo “La Sicurezza in Bici”. A seguire, i percorsi Pump Track, animazione e giochi, e quello di abilità fuoristrada ed educazione stradale con Amichi di Michi. La mattinata si concluderà con la consegna del “Premio Marzulli” - tre biciclette e cinque kit per la sicurezza stradale - agli studenti degli Istituti Comprensivi Lombardi, Don Milani e Alberotanza che si sono distinti per azioni solidali e di alto senso civico. Nel pomeriggio, dalle ore 16 alle 19, in programma “Bari pedala senza barriere”, con prove libere di mezzi accessibili e inclusivi, oltre alle lezioni di educazione stradale a cura dell’associazione Ciao Vinny.

Domenica 23 aprile si riparte con la ciclopasseggiata: appuntamento alle 9 in Fiera del Levante con il raduno dei ciclisti provenienti da tre punti di partenza diversi in altrettanti quartieri periferici - Carbonara “Pratolagemma” in via A. De Curtis, Japigia chiesa San Marco in via Caldarola e San Paolo piazzale Decathlon di viale De Blasio - per poi proseguire verso la zona di Fesca-San Girolamo.

È possibile iscriversi direttamente al punto vendita Decathlon - in viale De Blasio 1 - o accedendo alla pagina facebook di Bari Pedala.