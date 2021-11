Bariwood - commedia comica

Bariwood! La nuova incredibile commedia targata Nuovo Teatro popolare di Bari.

Personaggi totalmente fuori di testa, una storia imperdibile e...il sogno di fare cinema. Tante risate ed emozioni al teatro Bravó di Bari!!!



Sabato 27 novembre e sabato 4 dicembre, ore 20.30 teatro Bravó, strada Stoppelli 18, Bari. Info e tickets 340/1504281



Commedia di Gennaro De Santis con: Gennaro De Santis, Maria Paola Cozzi, Giovanni Delle Foglie, Rosa Ungaro, Valentina Roberto, Luca Mastrolitti.

due serate per tornare a divertirci tutti insieme.



Grazie a: Pub Taverna del Maltese via Nicolai 67

Boutique Diavolo Rosa via Trevisani 127

Cartoleria Il Foglio via Crispi 35

Tiffany Caffè via Arigiro 137

DevLounge Strada S.Giorgio Martire 2D



Locandina di Giuseppe Bottalico