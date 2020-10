"Biancorossonero", il nuovo libro del giornalista della Gazzetta dello Sport Massimiliano Ancona

Senza pubblico perderà un pizzico della sua magia, ma certo non l’antica tradizione che lo contraddistingue. Bari-Foggia, il derby “dell’Apulia” torna in scena dopo oltre due anni e rappresenta un po' un momento di speranza e rinascita per le due squadre, entrambe tornate al professionismo dopo essere passate dai recenti crack societari. In occasione della sfida che si disputa l’1 novembre allo Zaccheria, “Biancorossonero”, l’ultima fatica letteraria di Massimiliano Ancona (giornalista della Gazzetta dello Sport, già autore de “La Bari dei baresi ed altre storie”, pubblicato lo scorso dicembre), ripercorre ogni tappa del derby tra Galletti e Satanelli: dalla nascita dei due club, agli ultimi confronti avvenuti nella B edizione 2017-18. Un viaggio tra partite, emozioni e gol, arricchito dall’approfondimento sui personaggi chiave del derby: da celebri allenatori quali il “mago dei poveri” Oronzo Pugliese o Zdenek Zeman il “profeta della zona” a calciatori che hanno dato lustro alla supersfida indossando entrambe le maglie. E’ il caso, solo per citare qualche esempio, di Maurizio Iorio, l’artista del gol, o di Franco Mancini, l’indimenticabile “giaguaro”. Insomma, un vademecum imperdibile per chi vuole prepararsi al meglio al derby. Il libro, edito da Wip ed arricchito dalle prefazioni di Gianni Antonucci e Giovanni Cataleta (autentici riferimenti delle storie rispettivamente biancorossa e rossonera), è già disponibile sui più frequentati circuiti web di e-commerce e sarà nelle principali librerie di Bari e Foggia a partire da giovedì 29 ottobre.