Bigmama incontra i fan alla Feltrinelli di Bari

E’ stata una delle vere rivelazioni di Sanremo 2024 e ora BigMama, dopo aver conquistato il pubblico del Festival con le note rap e dance della sua "La rabbia non ti basta", incontra il pubblico per firmare le copie del suo primo album Sangue.

L’appuntamento a Bari è per domani, 12 marzo in Feltrinelli via Melo 119, alle ore 18.00.

Rapper di 23 anni, BigMama è tra le novità più talentuose del panorama musicale italiano, da subito si è affermata per i suoi testi schietti che sensibilizzano e colpiscono l’ascoltatore con flow e giochi di parole estremi, che vanno sempre sempre dritti al punto.

Canta di discriminazioni, omofobia, autolesionismo, sempre in maniera personale, tracciando un percorso nuovo dove spicca il coraggio di mettersi a nudo davanti al pubblico, senza vittimismi, ma con forte personalità, mostrando con audacia quelle cicatrici che l’hanno ispirata e che racconta nelle sue canzoni.

Il suo primo "Sangue", è uscito l’8 marzo, e contiene 12 tracce che dal personale si aprono al collettivo, coniugando il suo spirito rap con l’elettronica, il pop e la dance, in un linguaggio più esteso e trasversale al quale non manca una buona dose di ironia.

L’artista dimostra ancora una volta di essere in grado di immaginare un mondo, riempirlo di personaggi umani di ogni sfumatura, anche quelle peggiori, e distruggerlo a suon di messaggi forti e musica.

Canta in modo trascinante, esaltando la solidità dei pezzi con beat ultrapotenti e testi attuali, ironici e mai banali. E in “Sangue” veste un'autorialità nuova mantenendo il ruolo di protagonista al microfono, con due feat: M¥ss Keta e La Niña Del Sud, e produzioni curate da Francesco Fugazza, CanovA, ITACA, Damiank, Brun, Crookers, Mark Harris.

I testi puntano a narrazioni splendidamente esplicite e sofferte, con tanti temi attuali: il bullismo (La Rabbia non ti basta), il femminismo (Ragazzina), il catcalling (Cento occhi), la fratellanza (Sangue), la malattia (Veleno), l’amore nei suoi spasmi carnali e nei tormenti emotivi (Bomba a mano, Touchdown, Mamasutra), la violenza psicologica (Fortissima Freestyle, Malocchio): in una parola la vita.

E dopo l’uscita del disco, BigMama in estate sarà protagonista dei più importanti festival della penisola per un live che si preannuncia infuocato