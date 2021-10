Settimana europea della mobilità sostenibile: a Locorotondo l'iniziativa 'Bimbimbici'

Per l’occasione sarà recuperata la giornata, rinviata per condizioni meteo avverse, relativa alla ciclopasseggiata della settimana europea della mobilità sostenibile. Domenica 10 Ottobre alle ore 9 in Piazza Aldo Moro si svolgerà dunque il corso di manutenzione per bici ed alle ore 10 avrà inizio la ciclopasseggiata.

Proseguiranno fino al prossimo 10 ottobre, a Locorotondo, gli eventi legati alla Settimana Europea della Mobilità Sostenibile. Il tema di quest’anno è “Prendi a cuore il tuo ambiente: scegli la bici!” perché l’uso della bicicletta contribuisce notevolmente ad alleggerire il traffico e ridurre l’inquinamento, ma soprattutto rimette le persone al centro delle nostre città.