Un viaggio nell'inferno Dantesco attraverso la narrazione e le performance live con Borgo Infernum a Giovinazzo

Borgo Infernum sta per tornare...Da Caronte al Minotauro, con Minosse e Lucifero, sono in viaggio dall'inferno Dantesco per approdare nuovamente nel borgo del comune di Giovinazzo, immersi in una narrazione coinvolgente e itinerante.

Borgo Infernum è uno spettacolo di teatro ambientato in più punti del borgo antico di Giovinazzo che coinvolge e trasporta lo spettatore nell'inferno Dantesco attraverso la narrazione e le performance live degli artisti coinvolti.

L'appuntamento è per le giornate del 19 e 20 Gennaio 2024, borgo di Giovinazzo.