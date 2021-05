Astronomia, tetaro e scienza: al Planetario di Bari il progetto “La Brigata dei Curiosi”

Il progetto “La Brigata dei Curiosi” si rivolge a bambini dai 6 ai 9 anni (primo gruppo) e a ragazzi dai 10 ai 12 anni (secondo gruppo) e consiste in un percorso di dieci incontri pomeridiani, con inizio alle ore 17, secondo un calendario prestabilito, ogni Lunedì e Martedì dal 14 Giugno al 13 Luglio presso il Planetario di Bari, all'interno della Fiera del Levante, sia in ambiente aperto che al chiuso.

I due gruppi si alterneranno partecipando ad un innovativo laboratorio teatrale con tema i cinque sensi e svolgendo attività scientifiche incentrate sull’ astronomia, biologia e robotica.

Non sarà possibile prenotare solo alcune giornate ma è necessario seguire l'intero percorso , che vede negli ultimi due giorni un’esibizione degli stessi partecipanti come evento finale.

L’ATTIVITA’ E’ DEL TUTTO GRATUITA

La prenotazione è obbligatoria inviando una via mail di richiesta a bariplanetario@gmail.com e l’iscrizione sarà perfezionata una volta compilato il modulo di adesione che sarà fornito sempre via mail in risposta alla richiesta di prenotazione.



Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...