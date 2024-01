Bright atmospheres, musica pop/soul, jazz standards e canções brasileiras

Ticket 13 euro (intero) – 10 euro (ridotto under 26) – 5 euro (ridottissimo under 15)

Sabato 3 febbraio 2024 alle ore 21.00 nella Sala Etrusca di Palazzo Pesce brilleranno le “Bright Atmospheres” di Stefania Arcieri alla voce, Pasquale Buongiovanni alla chitarra e Antonello Losacco al contrabbasso.



Un concerto in Puglia per conoscere da vicino il trio di recente formazione nato con l’intento di mescolare colori, musiche e atmosfere. I toni privilegiati saranno soprattutto quelli leggeri, chiari, “bright” appunto, che rivivono attraverso le canzoni pop e soul, gli standards jazz e le canções brasileiras, in un programma che spazia da Norah Jones a Stevie Wonder, passando per George Harrison, Horace Silver, Wes Montgomery, George Gershwin, Jobim, Ary Barroso e Carlos Lyra. I tre artisti sul palco immerso negli affreschi della sala nobiliare nel cuore di Mola di Bari – Stefania Arcieri, cantante e compositrice barese con studi nei conservatori di Bari e Matera; Pasquale Buongiovanni, chitarrista, compositore e docente con un master in Film Scoring all’ADSUM Formazione d’Eccellenza; e Antonello Losacco, bassista jazz ma anche compositore, arrangiatore, autore di colonne sonore e docente – guideranno divertiti il pubblico attraverso melodie celebri con spazi dedicati all’improvvisazione, all’interplay, alla rielaborazione dei materiali, all’esplorazione di differenti direzioni.