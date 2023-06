Bruno Montrone Quartet in concerto al Bistrot Club Argiro 52

Prosegue la rassegna all’aperto in pieno centro a Bari “Ar/GIRO DI ACCORDI”. Domani, venerdì 9 alle 21.30, al Bistrot Club Argiro 52 sarà di scena in quartetto del pianista Bruno Montrone, con Serena Grittani alla voce, Giuseppe Venezia al contrabbasso e Giovanni Scasciamacchia alla batteria (informazioni e prenotazioni: 331.401.39.02 - 080.522.75.18).

La serata sarà incentrata su un repertorio che spazia dai classici della canzone internazionale (“Cheek to cheek”, “Smoke gets in your eyes”, “September in the rain”, “Broadway”), alla musica brasiliana (“Samba de una nota”, “Canto de ossanha”). L’articolato programma prevede anche “Samba fortuna” di Piero Piccioni, tema portante del film “Il Prof. Dott. Guido Tersilli primario della clinica Villa Celeste convenzionata con le mutue” di Luciano Salce, con protagonista Alberto Sordi, “Quando” di Pino Daniele. “La voglia, La Pazzia”, successo di Ornella Vanoni, e “Senza fine” di Gino Paoli.

Pianista, organista, contrabbassista e compositore di jazz, il 36enne Bruno Montrone ha iniziato giovanissimo i suoi studi a “Il Pentagramma” di Bari, prima con il compianto Davide Santorsola, poi con Guido Di Leone, e al Conservatorio Niccolò Piccinni di Bari. Nonostante la sua giovane età, ha all'attivo più di 20 dischi da sideman, ha co-prodotto con il batterista australiano Adam Pache e il contrabbassista Paolo Benedettini “Near And How” (edito da AMP RECORDS, Oslo), disco nel quale è presente il trombettista americano Joe Magnarelli.

Due anni fa ha co-prodotto, con Fabrizio Bosso, Guido Di Leone e Mimmo Campanale, “Bariville” (edito per Groovemaster edition e Masaboba edizioni musicali), dando vita al “Bariville Ivtet”, disco in cui si esibisce in qualità di organista. Dal 2022 è insegnante di pianoforte jazz, composizione e arrangiamento e storia delle musiche afro-americane al Conservatorio Arcangelo Corelli di Messina, nonché svolge una intensa attività didattica alla scuola di musica “Il Pentagramma”. È molto attivo anche in ambito teatrale.